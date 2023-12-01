Мемориальная служба в честь буддистского лидера Дайсаку Икеды

ТОКИО, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- 23 ноября 2023 г. в 13:30 состоялась официальная Поминальная служба общества Сока Гаккай в Мемориальном зале Тоды в Токио в честь почетного президента общества Сока Гаккай и президента международного общества Сока Гаккай (Soka Gakkai International, SGI), Дайсаку Икеды (Daisaku Ikeda), скончавшегося 15 ноября в возрасте 95 лет. Прямая трансляция службы велась в более чем 1000 центров Сока Гаккай по всей Японии.

После чтения частей Сутры лотоса и пения мантры Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё почтение от имени семьи Икеда выразил старший вице-президент Хиромаса Икеда (Hiromasa Ikeda), а также отдали дань памяти национальный женский лидер Кимико Нагаиши (Kimiko Nagaishi) и президент общества Сока Гаккай Минору Харада (Minoru Harada).

Г-н Харада заявил, что полученные от хорошо известных людей со всего мира послания с выражением соболезнования являются свидетельством величайшего достижения г-на Икеды в «установлении связей, объединении людей и соединение естественного добра в их сердцах, превосходящего расовую принадлежность, идеологию и религию». Он подчеркнул, что члены общества Сока Гаккай решительно настроены продолжить наследие Икеды, прокладывая путь к достижению мира к 100-летнему юбилею организации в 2030 году.

Отдавая ему дань, посол Анварул К. Чоудхури (Anwarul K. Chowdhury), бывший заместитель и высокий представитель генерального секретаря ООН, написал: «Он давал человечеству надежду и призывал встречать сложности и вызовы современного мира с мужеством. Я отдаю дань его творческой энергии и интеллектуальному охвату, позволявшим осмыслить и озвучить измерения человеческих ценностей и идеалов, чтобы вызвать в каждом из нас все самое лучшее».

Дайсаку Икеда был буддистским философом, миротворцем, учителем, писателем и поэтом, посвятившим свою жизнь борьбе за мир посредством диалога и способствовавшим международному развитию организации Сока Гаккай. Он родился в Токио 2 января 1928 года и в подростковом возрасте стал свидетелем ужасов Второй мировой войны. Смерть его старшего брата в ходе боевых действий в Мьянме укрепила в нем неприятие войны на всю жизнь.

В 1947 году Икеда встретил Дзёсей Тоду (Josei Toda), пацифиста и лидера Сока Гаккай, которого во время войны милитаристское правительство держало в тюрьме. Икеда считал Тоду своим учителем и помогал проповедовать буддизм школы Нитирэн, направленный на построение общества, основанное на уважении к фундаментальному достоинству и равенству всех людей. Икеда также продвигал концепцию «человеческой революции» — трансформации по внутреннему убеждению, которая приведет к социально-общественным изменениям.

В мае 1960 года Икеда был торжественно введен в должность третьего президента Сока Гаккай в возрасте 32 лет. Он призывал людей стараться в жестокой реальности жизни верить, что они обладают способностью изменить свою судьбу.

С 1970-х Икеда вел диалог с выдающимися представителями различных культур, включая британского историка Арнольда Тойнби (Arnold Toynbee) и бывшего президента СССР Михаила Горбачева, в попытке найти общие решения сложных проблем, с которыми столкнулось человечество. Более 80 диалогов были опубликованы в виде книги.

Он также продвигал международный обмен Китая и Японии, считая конструктивное взаимодействие с Китаем фундаментально важным для стабильности в регионе. В середине 1970-х он также участвовал в народной дипломатии между Китаем, СССР и США, чтобы снизить напряженность, связанную с Холодной войной.

Страстный сторонник отказа от ядерного оружия Икеда твердо верил в центральную роль ООН, как форума за мир. В период с 1983 года по 2022 год он составлял ежегодные мирные предложения, предлагая конкретные решения для формирования прочной культуры мира.

Читать полное описание заслуг: https://www.daisakuikeda.org/

Сока Гаккай — глобальное буддистская организация на основе общин, насчитывающая 12 млн членов. Дайсаку Икеда (1928-2023 гг.) был президентом Сока Гаккай с 1960 г. по 1979 г. и президентом-основателем SGI с 1975 г.

Контакты:

Юки Каванака (Yuki Kawanaka)

Международный офис публичкной информации

Сока Гаккай

+81-80-5957-4919

kawanaka[at]soka.jp