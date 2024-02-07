НЕОМ объявляет о строительстве эксклюзивного частного клуба Ксайнор

НЕОМ, Королевство Саудовская Аравия, 7 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве частного пляжного клуба Ксайнор, уютно расположившегося среди скалистых пейзажей вдоль нетронутого побережья залива Акаба. Ксайнор является последней на настоящий момент частью проекта регионального развития северо-западного региона Саудовской Аравии.

NEOM announces Xaynor, an exclusive private members club NEOM announces Xaynor, an exclusive private members club

Он станет укромным уголком на берегу моря, где члены клуба смогут расслабиться и хорошо провести время, любуясь неповторимыми пейзажами побережья залива Акаба. Эффектный экстерьер и тщательно продуманный интерьер Ксайнора поднимают на новый уровень представление о комфорте и изысканности. В его стенах созданы идеальные условия для досуга, расслабления, развлечений и неспешного общения.

Прибывающих в Ксайнор гостей встречает сводчатая входная группа, сливающаяся с окружающим пейзажем и трансформирующаяся в изящную тропинку по пляжу. Характерный архитектурный стиль идеально сочетает в себе потайные проходы и обширные открытые пространства. Гости смогут наслаждаться уединением или проводить время в обществе других членов клуба.

Являя собой квинтэссенцию прибрежной роскоши, Ксайнор предлагает всевозможные современные атрибуты элитного потребления, включая частные бассейны, лаунж-зоны с видом на пляж, изысканные угощения, авторские развлекательные заведения, а также спа и лечебно-оздоровительные центры мирового класса.

В дополнение ко всему перечисленному Ксайнор может похвастаться бутиками и площадками для досуга, а также предоставляемыми исключительно членам клуба эксклюзивными услугами, ставшими доступными благодаря сотрудничеству с партнерами в сфере моды, искусства и стиля.

Созданный, чтобы олицетворять собой изящество и небывалую роскошь, Ксайнор станет местом рождения ваших незабываемых впечатлений и надолго запомнится как островок роскоши в море первозданной природы. Разумное сочетание помещений и открытых пространств делает его новой жемчужиной побережья залива Акаба.

Частный клуб Ксайнор, созданный в полном соответствии с направленностью НЕОМа на охрану природы и инновации, станет новым украшением побережья. Новости об этом строительстве последовали за недавними объявлениями о Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо, Норлане, Аквеллуме и Зардуне, которые также являются выполненными в рамках концепции устойчивого развития туристическими объектами, расположенными в этом передовом регионе.

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О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom.

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