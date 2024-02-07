НЕОМ объявляет о строительстве эксклюзивного частного клуба Ксайнор
07 февр, 2024, 13:00 GMT
НЕОМ, Королевство Саудовская Аравия, 7 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве частного пляжного клуба Ксайнор, уютно расположившегося среди скалистых пейзажей вдоль нетронутого побережья залива Акаба. Ксайнор является последней на настоящий момент частью проекта регионального развития северо-западного региона Саудовской Аравии.
Он станет укромным уголком на берегу моря, где члены клуба смогут расслабиться и хорошо провести время, любуясь неповторимыми пейзажами побережья залива Акаба. Эффектный экстерьер и тщательно продуманный интерьер Ксайнора поднимают на новый уровень представление о комфорте и изысканности. В его стенах созданы идеальные условия для досуга, расслабления, развлечений и неспешного общения.
Прибывающих в Ксайнор гостей встречает сводчатая входная группа, сливающаяся с окружающим пейзажем и трансформирующаяся в изящную тропинку по пляжу. Характерный архитектурный стиль идеально сочетает в себе потайные проходы и обширные открытые пространства. Гости смогут наслаждаться уединением или проводить время в обществе других членов клуба.
Являя собой квинтэссенцию прибрежной роскоши, Ксайнор предлагает всевозможные современные атрибуты элитного потребления, включая частные бассейны, лаунж-зоны с видом на пляж, изысканные угощения, авторские развлекательные заведения, а также спа и лечебно-оздоровительные центры мирового класса.
В дополнение ко всему перечисленному Ксайнор может похвастаться бутиками и площадками для досуга, а также предоставляемыми исключительно членам клуба эксклюзивными услугами, ставшими доступными благодаря сотрудничеству с партнерами в сфере моды, искусства и стиля.
Созданный, чтобы олицетворять собой изящество и небывалую роскошь, Ксайнор станет местом рождения ваших незабываемых впечатлений и надолго запомнится как островок роскоши в море первозданной природы. Разумное сочетание помещений и открытых пространств делает его новой жемчужиной побережья залива Акаба.
Частный клуб Ксайнор, созданный в полном соответствии с направленностью НЕОМа на охрану природы и инновации, станет новым украшением побережья. Новости об этом строительстве последовали за недавними объявлениями о Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо, Норлане, Аквеллуме и Зардуне, которые также являются выполненными в рамках концепции устойчивого развития туристическими объектами, расположенными в этом передовом регионе.
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О NEOM
NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.
В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.
Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom.
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