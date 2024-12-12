Мировые таланты объединяются для участия в новогоднем шоу Burj Khalifa «Beyond Dreams»

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Burj Khalifa

12 дек, 2024, 07:00 GMT

  • 9-минутный шедевр из оригинальной музыки, огней, лазеров и фейерверков
  • Живые выступления в центре Дубая создают атмосферу в ожидании главного шоу

ДУБАЙ, ОАЭ, 12 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Международная команда, в которую входит более 110 специалистов из 11 стран, собралась, чтобы создать самое захватывающее празднование Нового года в истории Дубая. Beyond Dreams — это потрясающее 9-минутное представление, которое должно поразить зрителей по всему миру оригинальной музыкой, динамичными световыми дисплеями, ультрасовременными лазерами и взрывными фейерверками. Это необыкновенное сотрудничество превратит здание Бурдж-Халифа не только в знаковый небоскреб, но и в символ единства, творчества и технологического мастерства.

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Emaar's New Year's Eve Extravaganza at the Burj Khalifa. Credit: Emaar
Emaar's New Year's Eve Extravaganza at the Burj Khalifa. Credit: Emaar

Кульминацией месяцев подготовки станет шоу, в котором мастерство артистов сочетается с инновациями. Перед главным представлением яркий ряд живых выступлений, включая выступления музыкантов, городских танцоров, динамичных барабанщиков и потрясающих бродячих исполнителей, оживит Бурдж Парк, сад Дубайской оперы и бульвар Мохаммеда бин Рашида.

В последние моменты 2024 года обратный отсчет до полуночи запустит волну радостного ожидания в центре Дубая. Ослепительное зрелище достигнет пика, когда часы пробьют полночь. Финал шоу Beyond Dreams обещает превратить здание Бурдж-Халифа с его недавно обновленным светодиодным оформлением фасада в захватывающее полотно света и звука. Более 15 600 пиротехнических элементов, а также более 200 ультрасовременных световых лучей и лазеров создадут визуально потрясающее и эмоционально резонансное впечатление. Шоу станет символом трансформации, единства и безграничных возможностей в наступающем году.

Прямая трансляция начнется в 17:00 GST (13:00 GMT), и большие экраны в центре Дубая позволят гостям насладиться шоу с основных точек обзора. Зрители по всему миру могут настроиться на прямую трансляцию в 20:30 GST (16:30 GMT) на официальных онлайн-каналах компании Emaar, чтобы стать свидетелями этого замечательного праздника.

Возможность посетить это экстраординарное событие лично все еще доступна. Билеты можно приобрести на сайте https://mydubainewyear.emaar.com/en/. Посетители смогут увидеть все новогоднее волшебство с самых знаковых точек обзора в центре Дубая. В этом уникальном празднике сольются искусство, инновации и дух сообщества, предлагая незабываемую встречу Нового года.

О компании Emaar Properties

Компания Emaar Properties PJSC, зарегистрированная на финансовом рынке Дубая, является глобальным застройщиком и поставщиком инфраструктуры для первоклассного образа жизни со значительным присутствием на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии. Emaar, одна из крупнейших в мире риелторских компаний, имеет земельный фонд площадью более 1,7 млрд кв. футов в ОАЭ и на ключевых международных рынках.

Начиная с 2002 года компания Emaar продала около 117 000 единиц жилья в Дубае и на других мировых рынках. Компания Emaar обладает надежными активами, приносящими регулярный доход, которые насчитывают примерно 1,4 млн. кв. м сдаваемых в аренду активов, приносящих доход, а также 38 отелей и курортов с примерно 9200 номерами (включая собственные и управляемые отели). Сегодня 36 % доходов Emaar приходится на торговые центры, гостиничный бизнес, досуг, развлечения, коммерческую аренду и международный бизнес.

Бурдж-Халифа, всемирно известный торговый центр Dubai Mall, самый посещаемый объект розничной торговли и стиля жизни в мире, и Фонтан Дубай, самый большой в мире фонтан, являются одними из самых статусных направлений Emaar.

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Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2578581/NYE_Burj_Khalifa_Emaar.jpg 

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