Встречайте Новый год стильно в тропическом оазисе курорта Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

ФУКУОК, Вьетнам, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Отель Crowne Plaza Phu Quoc Starbay приглашает международных путешественников встретить Новый год на золотых песках острова Фукуок, названного вторым самым красивым островом в мире. Этот курорт, расположенный на пляже Бай Дай, предлагает чарующее сочетание захватывающих дух пейзажей, роскошного комфорта и радостных праздников.

Blending chic design with contemporary elegance, our villas are ideal for couples seeking an intimate retreat amid breathtaking ocean views.

Окунитесь в круглогодичное тропическое тепло Фукуока, знаменитого своими потрясающими закатами. После удобных прямых авиарейсов в международный аэропорт Фукуок и ежедневных стыковочных рейсов из Хошимина и Ханоя бесплатный трансфер доставляет гостей на курорт менее чем за час, где вас ждут моменты отдыха и праздника.

Романтический уединенный отдых и семейное веселье

Пары могут возродить романтику на элегантных виллах курорта с уединенными частными бассейнами, окруженными пышными садами или захватывающими дух видами на океан. Начните день с плавающего завтрака на вашей вилле, расслабьтесь с помощью успокаивающего массажа для двоих в тихом спа-салоне Hoa Sim и насладитесь потрясающим ужином на закате в пляжном клубе Amber Sands.

Семьям понравятся просторные люксы с двумя спальнями, смежные номера, уютные жилые помещения и частные террасы. Пока дети занимаются творчеством в детском клубе Tribe или наслаждаются отдельной игровой комнатой, родители могут омолодиться в спа-салоне или зарядиться энергией в круглосуточном тренажерном зале. Собирайтесь вместе за вкусной едой и напитками в ресторане и баре Horizons или в пляжном клубе Amber Sands и наслаждайтесь специальными праздниками и акциями в течение всего курортного сезона.

Познакомьтесь с миром чудес

Всего в пяти минутах от курорта вас ждут захватывающие приключения в первом парке полудикой природы Вьетнама, крупнейшем в стране тематическом парке и комплексе Grand World — главном развлекательном центре, где вас ждут непрерывные шоу и очаровательные магазины в венецианском стиле.

Оставайтесь дольше, экономьте больше

В отеле Crowne Plaza Phu Quoc Starbay гостям предложат эксклюзивные пакеты номеров и изысканные блюда, которые подарят вам дорогие праздничные воспоминания. Продлите отдых в тропиках, воспользовавшись предложением Оставайтесь дольше, платите меньше со скидкой до 25 % на проживание от четырех ночей, включая ежедневный завтрак в формате «шведский стол» для всех типов номеров. Чтобы воспользоваться этой эксклюзивной акцией, бронируйте минимум за четыре дня.

В отелях сети IHG Hotels & Resorts гости получают доступ к эксклюзивным преимуществам в рамках программы IHG One Rewards, обменивая баллы и получая вознаграждения в более чем 6000 отелях IHG по всему миру.

Дополнительную информацию о предстоящих праздничных мероприятиях смотрите по адресу https://phuquoc.crowneplaza.com/wp-content/uploads/2024/10/Festive-Season-Brochure-2024_ENG.pdf .

Бронируйте новогодний отдых на сайте https://phuquoc.crowneplaza.com/offer_category/room-offers/ или по электронной почте [email protected].

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2581922/Crowne_Plaza_Phu_Quoc_Starbay.jpg