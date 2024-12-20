Встречайте Новый год стильно в тропическом оазисе курорта Crowne Plaza Phu Quoc Starbay
Информация предоставленаCrowne Plaza Phu Quoc Starbay
20 дек, 2024, 02:48 GMT
ФУКУОК, Вьетнам, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Отель Crowne Plaza Phu Quoc Starbay приглашает международных путешественников встретить Новый год на золотых песках острова Фукуок, названного вторым самым красивым островом в мире. Этот курорт, расположенный на пляже Бай Дай, предлагает чарующее сочетание захватывающих дух пейзажей, роскошного комфорта и радостных праздников.
Окунитесь в круглогодичное тропическое тепло Фукуока, знаменитого своими потрясающими закатами. После удобных прямых авиарейсов в международный аэропорт Фукуок и ежедневных стыковочных рейсов из Хошимина и Ханоя бесплатный трансфер доставляет гостей на курорт менее чем за час, где вас ждут моменты отдыха и праздника.
Романтический уединенный отдых и семейное веселье
Пары могут возродить романтику на элегантных виллах курорта с уединенными частными бассейнами, окруженными пышными садами или захватывающими дух видами на океан. Начните день с плавающего завтрака на вашей вилле, расслабьтесь с помощью успокаивающего массажа для двоих в тихом спа-салоне Hoa Sim и насладитесь потрясающим ужином на закате в пляжном клубе Amber Sands.
Семьям понравятся просторные люксы с двумя спальнями, смежные номера, уютные жилые помещения и частные террасы. Пока дети занимаются творчеством в детском клубе Tribe или наслаждаются отдельной игровой комнатой, родители могут омолодиться в спа-салоне или зарядиться энергией в круглосуточном тренажерном зале. Собирайтесь вместе за вкусной едой и напитками в ресторане и баре Horizons или в пляжном клубе Amber Sands и наслаждайтесь специальными праздниками и акциями в течение всего курортного сезона.
Познакомьтесь с миром чудес
Всего в пяти минутах от курорта вас ждут захватывающие приключения в первом парке полудикой природы Вьетнама, крупнейшем в стране тематическом парке и комплексе Grand World — главном развлекательном центре, где вас ждут непрерывные шоу и очаровательные магазины в венецианском стиле.
Оставайтесь дольше, экономьте больше
В отеле Crowne Plaza Phu Quoc Starbay гостям предложат эксклюзивные пакеты номеров и изысканные блюда, которые подарят вам дорогие праздничные воспоминания. Продлите отдых в тропиках, воспользовавшись предложением Оставайтесь дольше, платите меньше со скидкой до 25 % на проживание от четырех ночей, включая ежедневный завтрак в формате «шведский стол» для всех типов номеров. Чтобы воспользоваться этой эксклюзивной акцией, бронируйте минимум за четыре дня.
В отелях сети IHG Hotels & Resorts гости получают доступ к эксклюзивным преимуществам в рамках программы IHG One Rewards, обменивая баллы и получая вознаграждения в более чем 6000 отелях IHG по всему миру.
Дополнительную информацию о предстоящих праздничных мероприятиях смотрите по адресу https://phuquoc.crowneplaza.com/wp-content/uploads/2024/10/Festive-Season-Brochure-2024_ENG.pdf .
Бронируйте новогодний отдых на сайте https://phuquoc.crowneplaza.com/offer_category/room-offers/ или по электронной почте [email protected].
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ ФОТОГРАФИИ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2581922/Crowne_Plaza_Phu_Quoc_Starbay.jpg
Поделиться этой статьей