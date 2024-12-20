Встречайте Новый год стильно в тропическом оазисе курорта Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

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Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

20 дек, 2024, 02:48 GMT

ФУКУОК, Вьетнам, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Отель Crowne Plaza Phu Quoc Starbay приглашает международных путешественников встретить Новый год на золотых песках острова Фукуок, названного вторым самым красивым островом в мире. Этот курорт, расположенный на пляже Бай Дай, предлагает чарующее сочетание захватывающих дух пейзажей, роскошного комфорта и радостных праздников.

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Blending chic design with contemporary elegance, our villas are ideal for couples seeking an intimate retreat amid breathtaking ocean views.
Blending chic design with contemporary elegance, our villas are ideal for couples seeking an intimate retreat amid breathtaking ocean views.

Окунитесь в круглогодичное тропическое тепло Фукуока, знаменитого своими потрясающими закатами. После удобных прямых авиарейсов в международный аэропорт Фукуок и ежедневных стыковочных рейсов из Хошимина и Ханоя бесплатный трансфер доставляет гостей на курорт менее чем за час, где вас ждут моменты отдыха и праздника.

Романтический уединенный отдых и семейное веселье

Пары могут возродить романтику на элегантных виллах курорта с уединенными частными бассейнами, окруженными пышными садами или захватывающими дух видами на океан. Начните день с плавающего завтрака на вашей вилле, расслабьтесь с помощью успокаивающего массажа для двоих в тихом спа-салоне Hoa Sim и насладитесь потрясающим ужином на закате в пляжном клубе Amber Sands.

Семьям понравятся просторные люксы с двумя спальнями, смежные номера, уютные жилые помещения и частные террасы. Пока дети занимаются творчеством в детском клубе Tribe или наслаждаются отдельной игровой комнатой, родители могут омолодиться в спа-салоне или зарядиться энергией в круглосуточном тренажерном зале. Собирайтесь вместе за вкусной едой и напитками в ресторане и баре Horizons или в пляжном клубе Amber Sands и наслаждайтесь специальными праздниками и акциями в течение всего курортного сезона.

Познакомьтесь с миром чудес

Всего в пяти минутах от курорта вас ждут захватывающие приключения в первом парке полудикой природы Вьетнама, крупнейшем в стране тематическом парке и комплексе Grand World — главном развлекательном центре, где вас ждут непрерывные шоу и очаровательные магазины в венецианском стиле.

Оставайтесь дольше, экономьте больше 

В отеле Crowne Plaza Phu Quoc Starbay гостям предложат эксклюзивные пакеты номеров и изысканные блюда, которые подарят вам дорогие праздничные воспоминания. Продлите отдых в тропиках, воспользовавшись предложением Оставайтесь дольше, платите меньше со скидкой до 25 % на проживание от четырех ночей, включая ежедневный завтрак в формате «шведский стол» для всех типов номеров. Чтобы воспользоваться этой эксклюзивной акцией, бронируйте минимум за четыре дня.

В отелях сети IHG Hotels & Resorts гости получают доступ к эксклюзивным преимуществам в рамках программы IHG One Rewards, обменивая баллы и получая вознаграждения в более чем 6000 отелях IHG по всему миру.

Дополнительную информацию о предстоящих праздничных мероприятиях смотрите по адресу https://phuquoc.crowneplaza.com/wp-content/uploads/2024/10/Festive-Season-Brochure-2024_ENG.pdf 

Бронируйте новогодний отдых на сайте https://phuquoc.crowneplaza.com/offer_category/room-offers/  или по электронной почте [email protected]. 

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2581922/Crowne_Plaza_Phu_Quoc_Starbay.jpg

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