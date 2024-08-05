Предложение для новых пользователей: скидка на комиссию 100% при покупке USDT за рубли с помощью банковского депозита!

Информация предоставлена

Bitget

05 авг, 2024, 10:52 GMT

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 5 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Криптовалютная биржа Bitget объявляет новую акцию для пользователей из России. Только до 15 сентября вы можете получить скидку до 100% на комиссию за транзакцию при первой покупке USDT в рублях через банковский депозит!

Правила

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  1. Перейдите в раздел Купить крипто на Bitget.com.
  2. Совершите первую покупку USDT за RUB через банковский депозит — нет обязательной минимальной суммы покупки.
  3. Возврат 100% комиссии за транзакцию в USDT!

Как начать

>>> Как купить USDT за рубли с помощью банковского перевода на Bitget?

Условия акции

  1. Пользователи должны пройти верификацию личности и зарегистрироваться для участия в акции, нажав кнопку « Зарегистрироваться».
  2. Получите 100% возврат комиссии за транзакцию, совершив первую покупку USDT за рубли через банковский депозит во время акции. Возврат будет распределен из призового фонда 100 000 USDT в течение 15 дней после окончания акции.
  3. Bitget оставляет за собой право корректировать или изменять правила акции в любое время в будущем в связи с изменением рыночных условий, риском мошенничества или по любым другим причинам.
  4. Bitget оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей, уличенных в вош-трейдинге, торговле с нескольких аккаунтов, сделках, в которых есть признаки манипулирования рынком и внутренних переводов.

Дисклеймер

Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить собственные исследования и инвестировать по своему усмотрению.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2475310/Bitget.jpg

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