Таиланд отмечает возвращение тайского Нового года Сонгкран 2023 в легендарном CENTRAL PATTANA
20 апр, 2023, 08:59 BST
Таиланд отмечает успешное возвращение тайского Нового года Сонгкран 2023 в легендарных торговых центрах CENTRAL PATTANA по всей стране
БАНГКОК (Таиланд), 20 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Огромное количество людей по всему миру в первый раз после трех лет вышли на улицы, чтобы отпраздновать Thai Songkran Festival, начало которого было ознаменовано атмосферой безудержного веселья и бесконечным водяными брызгами. В этом году CENTRAL PATTANA оставит незабываемые впечатления в каждом регионе страны, куда люди сбегают от жары, чтобы ощутить красоту тайской культуры и посетить развлекательные мероприятия мирового уровня в торговых центрах Central, отмечая Сонгкран по всей стране в рамках кампании THAILAND'S SONGKRAN FESTIVAL 2023'
Насладитесь фантастическим музыкальным фестивалем и погрузитесь в красоту местных традиций каждого региона Таиланда. Нажмите https://www.youtube.com/watch?v=5Dr9qDDF6T4&t=24
Совместно с партнерами, CENTRAL PATTANA организовал захватывающие развлекательные мероприятия Songkran festival, сочетающие в себе как культурные, так и развлекательные аспекты, например, праздник воды, лучшее место для обливания водой в центре города в centralwOrld. К достижениям фестиваля относятся Superfluid – музыкальный фестиваль мирового уровня посреди водного потока, церемония окропления изображения Будды, – представления "Кхон" и ретро-рынки.
В рамках Songkran мероприятия проходят по всей стране. В Central Phuket – Big Island Water Fun, крупнейшая вечеринка в стиле EDM на острове, Central Pattaya – Water Splash Festival, с участием популярных исполнителей и ди-джеев, бесплатный концерт в Central Korat в PEPSI Presents Songkran Korat 2023', Central Khonkaen – бесплатный концерт и встреча с известными артистами, Central Hatyai Songkran Festival, крупнейшее событие Songkran в южном регионе, Central Chiangmai Songkran FunFest 2023, крупнейшее событие Songkran на севере, Central Chiangrai – неоновая вечеринка Chang Songkarn NEON Party, Central WestGate – Westgate Songkran Concert 2023. Знаменательные культурные мероприятия, такие как в Central Pinklao – специальное шоу "Кхон" Ban Narasilp, Central Salaya – мини-шоу "Кхон" от Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Elementary), Центральный аэропорт Чиангмай – Paslop dance с участием 500 танцоров, крупнейшее танцевальное шоу Paslop dance на севере, Central Udon – конкурс Somtam Entertainment, Central Suratthani – более 50 потрясающих воздушных змеев на шоу World Champion International Kites и фестиваль Songkran Wanlai 2023 в Central Pattaya – фестиваль fresh splash года с участием популярных артистов, ди-джеев и бесплатный концерт.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2057899/1_MB__01.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2057900/1_MB__02.jpg
SOURCE CENTRAL PATTANA
Поделиться этой статьей