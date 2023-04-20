Таиланд отмечает возвращение тайского Нового года Сонгкран 2023 в легендарном CENTRAL PATTANA

Таиланд отмечает успешное возвращение тайского Нового года Сонгкран 2023 в легендарных торговых центрах CENTRAL PATTANA по всей стране

БАНГКОК (Таиланд), 20 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Огромное количество людей по всему миру в первый раз после трех лет вышли на улицы, чтобы отпраздновать Thai Songkran Festival, начало которого было ознаменовано атмосферой безудержного веселья и бесконечным водяными брызгами. В этом году CENTRAL PATTANA оставит незабываемые впечатления в каждом регионе страны, куда люди сбегают от жары, чтобы ощутить красоту тайской культуры и посетить развлекательные мероприятия мирового уровня в торговых центрах Central, отмечая Сонгкран по всей стране в рамках кампании THAILAND'S SONGKRAN FESTIVAL 2023'

Thailand celebrates the successful comeback of Thai New Year Songkran 2023 at Central Pattana’s landmark shopping centres across the country Thailand celebrates the successful comeback of Thai New Year Songkran 2023 at Central Pattana’s landmark shopping centres across the country

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Совместно с партнерами, CENTRAL PATTANA организовал захватывающие развлекательные мероприятия Songkran festival, сочетающие в себе как культурные, так и развлекательные аспекты, например, праздник воды, лучшее место для обливания водой в центре города в centralwOrld. К достижениям фестиваля относятся Superfluid – музыкальный фестиваль мирового уровня посреди водного потока, церемония окропления изображения Будды, – представления "Кхон" и ретро-рынки.

В рамках Songkran мероприятия проходят по всей стране. В Central Phuket – Big Island Water Fun, крупнейшая вечеринка в стиле EDM на острове, Central Pattaya – Water Splash Festival, с участием популярных исполнителей и ди-джеев, бесплатный концерт в Central Korat в PEPSI Presents Songkran Korat 2023', Central Khonkaen – бесплатный концерт и встреча с известными артистами, Central Hatyai Songkran Festival, крупнейшее событие Songkran в южном регионе, Central Chiangmai Songkran FunFest 2023, крупнейшее событие Songkran на севере, Central Chiangrai – неоновая вечеринка Chang Songkarn NEON Party, Central WestGate – Westgate Songkran Concert 2023. Знаменательные культурные мероприятия, такие как в Central Pinklao – специальное шоу "Кхон" Ban Narasilp, Central Salaya – мини-шоу "Кхон" от Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Elementary), Центральный аэропорт Чиангмай – Paslop dance с участием 500 танцоров, крупнейшее танцевальное шоу Paslop dance на севере, Central Udon – конкурс Somtam Entertainment, Central Suratthani – более 50 потрясающих воздушных змеев на шоу World Champion International Kites и фестиваль Songkran Wanlai 2023 в Central Pattaya – фестиваль fresh splash года с участием популярных артистов, ди-джеев и бесплатный концерт.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2057899/1_MB__01.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2057900/1_MB__02.jpg

SOURCE CENTRAL PATTANA