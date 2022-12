Современное сельское хозяйство Харбина развивается полным ходом

«Каждая девятая чаша риса в стране производится в Хэйлунцзяне».

ХАРБИН (Китай), 15 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Северо-Восток Китая известен своими черноземными почвами, подходящими для выращивания риса. Благодаря плодородной почве на Харбин приходится пятая часть общего объема производства риса в Хэйлунцзяне. В последние годы Харбин применяет передовые цифровые технологии в сельскохозяйственном производстве. В этой связи власти города сняли и выпустили небольшое видео под названием «Встретимся в Харбине: умное сельское хозяйство как увлекательное введение в сельскохозяйственное развитие города».

В харбинском уезде Учан производству риса уделяется первостепенное внимание как ведущей отрасли. Здесь был построен высококачественный национальный современный сельскохозяйственный парк и инициирован ряд проектов в области интеллектуального сельского хозяйства.

Учан славится во всем мире своей сельскохозяйственной продукцией, включая учанский рис. Использование сельскохозяйственных вертолетов и БЛА значительно повысило эффективность работы. Все данные с рисовых полей, такие как уровень воды, содержание кислорода и температура воды, контролируются при любых погодных условиях контроллером искусственного интеллекта, находящимся в сервисном сельскохозяйственном IoT-центре Учана.

25 000 фермеров установили на свои мобильные телефоны приложение «Умное сельское хозяйство», позволяющее им в любое время консультироваться с экспертами в области сельского хозяйства. Кроме того, центр располагает системой отслеживания происхождения риса, системой социальных услуг, электронной информационной системой по сельскохозяйственным продуктам и государственной ресурсной системой, которые связаны с двумя другими платформами обработки больших данных и экспертными облачными сервисами, с тем чтобы потребители смогли приобретать аутентичный учанский рис. Разработанная центром платформа Big Data 4.0 также предоставляет фермерам точные данные о ценовых трендах и маркетинге различных культур.

В последние годы Харбин значительно улучшил автоматизацию, точность и интеллектуальность сельскохозяйственного производства и добился повышения эффективности в управлении. В то время как трудозатраты сократились, коэффициент использования водных ресурсов, удобрений и пестицидов значительно повысился. В связи с ускоренной трансформацией методов сельскохозяйственного развития в целях ускорения процесса модернизации сельского хозяйства появился ряд воспроизводимых и годных для распространения моделей комплексного применения цифровых сельскохозяйственных технологий.

В Харбине собирается хороший урожай зерна уже 19 лет подряд. Показатель всеобъемлющей механизации посевов и уборки основных культур достиг 98,3%, при этом стабильный объем производства зерна составляет более 24 млрд цзиней (12 млрд кг). Кроме того, ускоряются темпы развития переработки сельскохозяйственной продукции. Располагаемый доход на душу населения сельских жителей увеличился в два раза. Устойчивое и высококачественное развитие современного сельского хозяйства заложило прочную основу для превращения Харбина в «город современного сельского хозяйства».

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1968432/Harbin.mp4

SOURCE Information Office of the Municipal Government of Harbin