Высокотехнологичный фейерверк осветил небо над рекой Люян

Информация предоставлена

The Publicity Department of Liuyang City

18 окт, 2023, 14:55 BST

ЛЮЯН, Китай, 18 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Согласно сообщению Департамента по общественным связям города Люян, 13 октября прошла церемония открытия второй Конференции по развитию туризма провинции Чанша и фейерверк в театре под открытым небом города Люян на  берегу реки Люян. Было представлен большое мультимедийное шоу с фейерверками на тему «Десятки миль водного пути до реки Сянцзян».

Continue Reading
High-tech Firework Show Blooming on Liuyang River
High-tech Firework Show Blooming on Liuyang River

На представлении были тысячи беспилотников, большой сетчатый экран и высокотехнологичное огненное шоу. В Люяне зажегся первый в мире фоновый фейерверк во все небо. В этой церемонии открытия были тесно переплетены два образа мирового класса: «река Люян» и «фейерверки города Люян».

В вечерний праздник также были интегрированы некоторые китайские элементы, электронная музыка, современное фантастическое шоу с костюмами в национальном стиле и ИИ. Зажглись гигантские фоновые фейерверки с беспилотниками над городской зоной Люяна и вдоль реки Люян.

Помимо фейерверков, полыхающих в небе над театром, две самые знаменитые компании в сфере фейерверков, Dancing Fireworks и Asia-Pacific Fireworks, также разместили мастерски спроектированные позиции специальных фейерверков по обоим берегам реки Люян. Все эти картины представляли фирменный образ города: «посвященные реке поэмы и картины, фейерверки по всему городу», который привлекает туристов и граждан, желающих испытать уникальный шарм «фейерверков Люяна».

Ссылки на вложенные изображения:
Ссылка: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442692
Подпись: Высокотехнологичный фейерверк осветил небо над рекой Люян

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2249402/Firework_Show.jpg

SOURCE The Publicity Department of Liuyang City

Другие материалы из этого источника

High-tech Firework Show Blooming on Liuyang River

High-tech Firework Show Blooming on Liuyang River

The second Changsha Tourism Development Conference opening ceremony and Fireworks show was held at Liuyang Sky Theatre besides Liuyang River on 13th...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Entertainment

Image1

Travel

Image1

Amusement Parks and Tourist Attractions

Image1

Art

Выпуски новостей схожей тематики