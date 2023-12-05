Развитие зимнего туризма и спорта в Чанчуни

Освоение холодных ресурсов процветающей культурой зимнего активного отдыха в зоне развития высокотехнологичной промышленности Чанчунь Цзинъюэ

ЧАНЧУНЬ, Китай, 5 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Зона развития высокотехнологичной промышленности Чанчунь Цзинъюэ посвящена формированию яркой культуры льда и снега, пробуждению интереса к зимнему отдыху, и становится новой движущей силой экономического развития в Северо-Восточном Китае.

С наступлением нового снежного сезона в Китае, зона развития высокотехнологичной промышленности Цзинъюэ в городе Чанчунь, столице провинции Цзилинь, повышает качественно и количественно свой уровень ледовой и снежной культуры.

Пользуясь местными ресурсными преимуществами, регион продолжает укреплять свою экономику активного зимнего отдыха, привносит тепло в ресурсы холода, новую энергию развития в суровый зимний сезон Северо-Восточного Китая.

Этой зимой культурные мероприятия зоны развития высокотехнологичной промышленности проводятся вокруг темы «страсть к васалоппету, очарованию Цзинъюэ». 22-й китайский международный лыжный фестиваль васалоппета на озере Цзинъюэ в городе Чанчунь, который откроется 4 января 2024 г., служит главной линией, выстраивая три основные секции: «Лед и снег + спорт», «Лед и снег + культура», «Лед и снег + экономика и торговля».

Мероприятия включают «Ночь васалоппета», «Фантастическое световое шоу города северных ручьев» в чанчуньском сельскохозяйственном выставочном парке, авторалли по льду и снегу, и другие мероприятия среди 19 ледовых и снежных культурных празднований для китайских и иностранных посетителей.

Располагаясь на юго-востоке города Чанчунь, зона развития высокотехнологичной промышленности Цзинъюэ находится на золотой широте мира для льда и снега. Местность, окруженная с трех сторон водой и с четырех сторон лесами, имеет приятный климат с продолжительным снежным сезоном. Использование ледовых и снежных ресурсов здесь происходит давно, с развитием транспорта и удобств здесь тренировались более миллиона студентов университетов в дисциплине лыжного кросса.

Двадцать один год назад зона развития высокотехнологичной промышленности Цзинъюэ города Чанчуня установила связь с лыжным фестивалем васалоппета. Китай стал четвертой страной, принявшей международные соревнования после Швеции, Соединенных Штатов и Японии. Первый китайский международный лыжный фестиваль васалоппета на озере Цзинъюэ в Чанчуни состоялся в 2003 году в Национальном парке «Озеро Цзинъюэ».

Зона развития высокотехнологичной промышленности под влиянием зимних видов спорта способствовала развитию зимнего туризма, торгово-экономической деятельности, став пионером в создании индустрии зимнего культурного туризма в Северо-Восточном Китае и приближаясь к становлению города-бренда мирового класса в области активного зимнего отдыха.

Чанчуньский лыжный фестиваль васалоппета в сочетании с торгово-экономическими переговорами зарекомендовал себя как важная платформа содействия городским инвестициям и международной кооперации. При более 300 подписанных торгово-экономических проектах общая сумма контрактов достигла миллиардов юаней.

Путем создания захватывающей снежно-ледовой культуры зона высоких технологий Цзинъюэ стремится содействовать высококачественному развитию экономики зимнего активного отдыха, и тем самым внести свой вклад в трехлетнюю борьбу за комплексное возрождение города Чанчунь.