Димаш Кудайберген озвучивает «Ожившие мифы древнего Китая»

Пекин, 8 декабря 2023 г. Недавно казахстанский певец Димаш Кудайберген принял участие в озвучивании казахской версии второго сезона анимационных роликов проекта «Ожившие мифы древнего Китая». Проект по интегрированным коммуникациям традиционной культуры «Ожившие мифы древнего Китая» разработан CGTN. Димаш Кудайберген озвучил своим неповторимым голосом классические китайские мифы в целях содействия межкультурным обменам.

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7 декабря официально дан старт второму сезону проекта «Ожившие мифы древнего Китая», созданного на основе мифов и легенд, записанных в китайских классических и древних книгах. Серии данного сезона рассказывают об известных китайских легендах, таких как «Божественный Шэнь-нун», «Юй-гун передвигает горы» и «Великий Юй усмиряет потоп». Благодаря гармоничному сочетанию традиционной китайской пейзажной живописи с западным изобразительным искусством успешно подготовлен ряд мультимедийных продуктов, в том числе длинные свитки живописи, анимационные ролики на разных языках и интерактивные продукты с эффектом дополненной реальности (AR). Певец Димаш Кудайберген озвучил китайские мифы на казахском языке. Он отметил, что участие в озвучке «Оживших мифов древнего Китая» стало для него уникальным опытом. Это работа позволила ему еще больше узнать о глубине и многогранности китайской культуры. В будущем он намерен уделять повышенное внимание китайской культуре и усиленно изучать ее.

В рамках второго сезона проекта было создано три анимационных ролика — «Божественный Шэнь-нун», «Юй-гун передвигает горы» и «Великий Юй усмиряет потоп». Димаш принял участие в озвучивании трех роликов на казахском языке. Кроме казахского, каждый ролик представлен на еще нескольких языках, в том числе китайском, английском и русском. Димаш отметил, что проект «Ожившие мифы древнего Китая» нужен всем, «с помощью данного проекта мир сможет больше узнать о китайской культуре». «Чтобы полностью понять мировоззрение определенного народа, нужно изучить его историю, литературу и легенды», — отметил Димаш. Он также подчеркнул, что мифология — это один из важных путей для знакомства с центральной сутью национального духа любого народа.

Стоит отметить, что в проекте «Ожившие мифы древнего Китая» не только гармонично используются особенности китайской и западной живописи, но и активно применяются передовые цифровые технологии, такие как дополненная реальность (AR) и искусственный интеллект (ИИ). Всё это эффективно содействовало художественному оформлению проекта и обогатило его визуальные эффекты, что позволило стимулировать популярность китайской традиционной культуры, помочь развитию обменов и взаимного обучения между различными культурами. Димаш отметил, что в своем музыкальном творчестве он так же уделяет особое внимание сочетанию в одном произведении элементов нескольких культур. Он подчеркнул, что для того, чтобы интегрировать в работах элементы различных культур, требуется найти наиболее приемлемый для аудитории формат, а также такой формат, который будет соответствовать актуальным ожиданиям, требованиям и предпочтениям молодой аудитории XXI века.

Кроме Димаша Кудайбергена, в озвучивании серий анимационных роликов «Ожившие мифы древнего Китая» приняли участие и другие звезды и знаменитости. Так, в озвучке дебютировала фигуристка Анна Щербакова — чемпионка зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Свой голос проекту «подарил» и знаменитый российский мастер озвучки и дубляжа, актер театра Сергей Чонишвили.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=W6YAStQq2Ew

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2295519/2.jpg