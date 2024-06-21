Термостойкость и бесконечное число циклов: технологии Farasis Energy достигли прорыва

ГАНЬЧЖОУ, Китай, 21 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- В Таиланде 18 и 19 июня 2024 года состоялась Конференция АСЕАН по цепочке поставок для автомобилестроения. Г-н Джек Пенг (Jack Peng) из Farasis Energy принял участие в конференции и выступил с программной речью, продемонстрировав достижения компании в области технологий силовых батарей для легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств на новых источниках энергии, а также для новых областей применения, таких как двух- и трехколесные транспортные средства, летательные аппараты eVTOL и др. Представленные аккумуляторные продукты отличаются высокой производительностью, первоклассными стандартами безопасности, надежной температурной адаптивностью и исключительно длительным сроком службы.

Чтобы справляться с круглогодичными условиями высоких температур на рынках АСЕАН и в соседних странах, компания Farasis Energy специально разработала силовые батареи с высокой температурной адаптивностью. Эти батареи могут нормально работать при температурах от -30 до 65 °C. В среде с температурой 25 °C одна ячейка батареи выдерживает 2500 циклов с состоянием SOH > 70 %; в среде с температурой 45 °C одна ячейка батареи выдерживает 1500 циклов с состоянием SOH > 70 %. Они не боятся высокотемпературных сред, демонстрируют сверхвысокую стабильность при большом токе разрядки, а температура одной ячейки батареи возрастает только примерно на 5 °C.

Кроме того, благодаря внедрению новейшей технологии полутвердых аккумуляторов можно значительно повысить стабильность на уровне материала, достигнув сверхдлительного срока службы аккумуляторов. Согласно испытаниям, проведенным в лаборатории Farasis Energy, батареи достигали более 5000 циклов с состоянием SOH 70 %, а общий пробег превысил 1 млн миль (1,6 млн км). Эта технология может широко применяться в легковых автомобилях, коммерческих транспортных средствах, летательных аппаратах eVTOL, автобусах, междугородных автобусах и других областях, значительно повышая долговечность аккумуляторов, повышая эксплуатационную эффективность и снижая затраты пользователей.

Компания Farasis Energy, которая занимается производством аккумуляторных батарей уже 27 лет, достигла расцвета своего автомобильного бизнеса на внутреннем и международном рынках. Являясь мировым лидером инновационных технологий в области новых источников энергии, компания выпустила первую в мире натрий-ионную аккумуляторную батарею для электромобилей и достигла поставки зарубежному конечному клиенту в сфере eVTOL. На рынке двухколесных транспортных средств компания Farasis Energy является первым предприятием по производству силовых аккумуляторов для электрического двухколесного транспорта в Китае и занимает самую большую долю на мировом рынке высокопроизводительных литиевых аккумуляторов для электрических мотоциклов. Кроме того, компания Farasis Energy является крупнейшим поставщиком аккумуляторов для люксового электрического мотоцикла ZERO.

Компания Farasis Energy всегда придерживается в качестве главного приоритета принципа рыночного и потребительского спроса, постоянно внедряя инновационные технологии аккумуляторных батарей, активно исследуя диверсифицированные сценарии промышленного применения и предлагая передовые решения в области зеленой энергии для разных стран и регионов по всему миру, тем самым способствуя глобальной энергетической трансформации и устойчивому развитию.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2443471/image_1.jpg