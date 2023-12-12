Продлите рождественское настроение: подарите портативную зарядную станцию ROMOSS

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ROMOSS

12 дек, 2023, 08:08 GMT

МОСКВА и ВАРШАВА, Польша, 12 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Каждый год попытка найти лучшие подарки на Рождество становится проблемой. Выбор подходящих подарков для друзей, любимых и родственников очень важен. Портативное зарядное устройство является одним из самых популярных подарков на Рождество, что соответствует выбору 21% людей, покупающих бытовую электронику.

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Keep the Christmas Holiday Cheer Going: Gift a ROMOSS Portable Charger
Keep the Christmas Holiday Cheer Going: Gift a ROMOSS Portable Charger

У ROMOSS есть 3 отличных подарочных решения, чтобы помочь вам в неприятной ситуации полного разряда аккумуляторов, особенно когда ждете рабочую электронную почту в конце рабочего дня, нужно добраться до места отдыха на выходные или сделать селфи с новой достопримечательностью.

Пауэрбанк ROMOSS 40000 мАч, 22,5 Вт, 5 портов: PEA40

В суматохе дня вы можете столкнуться с тем, что аккумулятор разрядился. Хотя современные смартфоны отличаются большим временем автономной работы, время от времени им требуется подпитка. 

У данного пауэрбанка ROMOSS достаточно энергии для телефона и ноутбука, а заряжать он их может также быстро, как оригинальная зарядка. Полного заряда устройства хватит на девять циклов заряда нового iPhone и семь циклов заряда телефона Android.  Благодаря 3 портам ввода и 3 портам вывода, включая мощный USB-C вывод 20 Вт, можно заряжать несколько устройств.

Пауэрбанк ROMOSS 60000 мАч 22,5 Вт, 6 портов:  PEA60

Заядлые путешественники часто берут с собой в дорогу несколько устройств: смартфоны, планшеты, фотоаппараты и даже ноутбуки. Однако у них не всегда есть доступ к стационарной розетке, чтобы зарядить устройства с низким зарядом.

Устройство ROMOSS PEA60 — обязательный пункт списка рождественских подарков, поскольку в нем реализована передовая технология зарядки КПК для быстрой зарядки ваших устройств. В зарядном устройстве есть шесть портов, которые облегчают зарядку нескольких устройств одновременно: один USB-Micro, два USB-C и три USB-A порта. С адаптером на 9 В 2 А зарядка происходит вдвое быстрее, чем старым 5-ваттным пауэрбанком.

Переносная зарядная станция ROMOSS 500 Вт RS500 

Если вы планируете пребывание за пределами доступа к электросети или готовитесь к черезвычайным обстоятельствам, ROMOSS RS500 может поддерживать одновременную работу вашего электронного оборудования часами или даже днями.

Портативная станция ROMOSS RS500 на 51% меньше и на 32% легче по сравнению с аналогами на рынке, она достаточно легкая для того, чтобы взрослый человек среднего телосложения мог ее безопасно поднимать и переносить. Корпус из поликарбоната и алюминиевого сплава ABS делает ее более прочной, долговечной и стойкой к падениям. Легко читаемый экран, на котором отображаются входная и выходная мощность и количество оставшейся энергии, а также энергосберегающий режим ECO, позволяющий экономить энергию даже при включенной портативной электростанции делают ROMOSS RS500 более удобной в использовании.

Выберите правильный рождественский подарок, чтобы праздничное настроение сохранилось надолго. ROMOSS, как настоящий мастер зарядки, подготовил портативные зарядные устройства для любых потребностей, чтобы это Рождество стало веселее. Кроме того, в интернет-магазине вас ждут большие скидки — не пожалеете. Перейдите по ссылке, чтобы посетить интернет-магазин:

PEA40: https://bit.ly/46IrWho
PEA60: https://bit.ly/46M8TCy
RS500:https://bit.ly/3GA6y2V

О компании ROMOSS

ROMOSS Technology Co., Ltd. специализируется на технологиях в энергетике и бытовой электронике, такой как пауэрбанки, наружные системы электропитания, кабели для передачи данных, адаптеры питания, автомобильные зарядные устройства и удлинители. Компания ROMOSS основана в Шеньчжене, чтобы поставлять отличные зарядные устройства по всему миру с гарантией соблюдения высочайших отраслевых стандартов. Компания ROMOSS разработала товарный ассортимент продукции, включая пауэрбанки, зарядные станции, зарядные устройства и зарядные кабели, которые включают ULTRA, MAGNETIC, LINE, SENSE, the X explore, the S speed, NEO и CYCLES, чтобы удовлетворить разнообразные потребности своих пользователей прошедшего десятилетия.

Следите за ROMOSS:

Официальный вебсайт ROMOSS: https://www.romoss.com 
Facebook: https://www.facebook.com/romossglobalpage 
Instagram: https://www.instagram.com/romoss_global/ 
Tiktok: https://www.tiktok.com/@romossofficial 
Youtube: https://www.youtube.com/@RomossGlobal/videos

ROMOSS PR

Leo Wu           директор по глобальному маркетингу           [email protected] 
Vion Zhang     директор по глобальному брендингу             [email protected] 
Amy Wang      старший менеджер по маркетингу                 [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2294224/image.jpg

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