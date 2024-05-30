Успешно проведена конференция по запуску новой продукции SITRAK. Sinotruk 30 мая, 2024, 11:51 GMT Поделиться этой статьей Поделиться этой статьей МОСКВА, 30 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- С 28 по 31 мая 2024 года полный ассортимент продукции бренда SITRAK был успешно представлен на Российской выставке строительной техники (СТТ), подарив зрителям визуальный праздник. Во второй день выставки успешно прошла презентация по запуску новой продукции. Компания SITRAK официально выпустила на российский рынок три новые модели: тягач C7H MAX, тягач C7H LNG и лёгкий грузовик HOWO, обеспечив российский рынок продукцией, которая полностью отвечает требованиям клиентов. Continue Reading



Тягач C 7 H MAX – идеальное сочетание высокоэффективной транспортировки и комфортной езды.

Новый тягач C7H MAX – это улучшенная производительность, эффективность и надёжность вождения. Жгут проводов шасси, конструкция шасси, а также система обеспечения безопасности этой модели были полностью улучшены, что делает продукт более конкурентоспособным в сфере высокотехнологичной магистральной логистики и перевозок.

Во-первых, новый жгут проводов шасси трактора CH7 MAX имеет конструкцию кабеля, которая более износостойка, более устойчива к коррозии и более удобна для обслуживания; Во-вторых, SITRAK провёл исследование адаптивности с учётом местных температурных и дорожных условий в России, в результате чего в новой кабине теперь используется новая технология теплоизоляции, позволяющая улучшить эффект обогрева воздуха и теплоизоляции кабины, гарантируя, что температура в кабине может оставаться выше 25 ° в течение длительного времени при температуре окружающей среды -30°.

Что касается шасси, компоновка автомобиля дополнительно оптимизирована и оснащена встроенной боковой защитой. Кроме очевидной оптимизации внешнего вида автомобиля, также была повышена ёмкость топливного бака и теперь она может достигать 1300 л, что значительно повышает эффективность транспортного средства.

С точки зрения безопасности автомобиль оснащён интеллектуальными функциями помощи при вождении, такими как ACC и AEBS, которые могут эффективно снизить количество несчастных случаев в дороге и обеспечить безопасность логистических перевозок на дальние расстояния.

Тягач C 7 H LNG – чистая энергия превращается в эффективную мощность.

Новый флагманский продукт SITRAK, использующий экологически чистую энергию, новый C7H LNG оснащён высокоэффективным газовым двигателем высокой мощности MT13 с максимальным крутящим моментом 2250 Н•м и максимальной мощностью 460 л.с., что обеспечивает экономичность и эффективность перевозок. Автомобиль унаследовал лучшие характеристики SITRAK C7H, но благодаря повышенному комфорту и устойчивости он предлагает клиентам более широкий выбор видов топлива и, несомненно, станет лучшим выбором для российского потребителя, использующего природный газ, .

Легкий грузовик HOWO — новый выбор для городских доставок

Лёгкие грузовики HOWO благодаря своему выдающемуся новому дизайну, экономии топлива и превосходной управляемости завоевали доверие покупателей в более чем 50 странах мира. Автомобиль оснащён двигателем серии WP и коробкой передач серии HW, которые отличаются мощностью, эффективностью и экономией топлива.

Удобная интеллектуальная водительская кабина с применением цифровизационных технологий оснащена многофункциональным рулевым колесом, большим 7-дюймовым ЖК-приборной панелью, 10,1-дюймовым умным навигационным экраном, держателем для мобильного телефона, окружающим освещением и другими удобными конфигурациями, что делает автомобиль более подходящим для городской логистики и транспортировки на короткие расстояния.

Лёгкий грузовик HOWO был впервые представлен на российском рынке. С опорой на сервисную сеть SITRAK, лёгкий грузовик HOWO предоставит российским клиентам решения для гарантийного обслуживания и, несомненно, станет новым выбором для клиентов в сфере городской логистики.

В ходе конференции директор по российскому рынку бренда SITRAK презентовал три новые модели, готовые к запуску на российский рынок. Приглашённые на конференцию дилеры и крупные клиенты, получили замечательную возможность для общения и консультаций с представителями компании по вопросам производительности, технических характеристик и гарантийного обслуживания. Представитель заявил, что SITRAK продолжит предоставлять клиентам и партнёрам более качественные и надёжные продукты и услуги, а также более эффективные комплексные логистические и транспортные решения для российской отрасли коммерческого транспорта.

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