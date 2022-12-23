В Санье проходит конкурс топ-моделей поколения Z, чтобы привлечь молодых туристов

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Sanya Tourism Promotion Board

23 дек, 2022, 18:15 GMT

САНЬЯ (Китай), 23 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Совет по развитию туризма Саньи (STPB) в партнерстве с компанией esee Model Management организовал Конкурс топ-моделей поколения Z 2022, грандиозный финал которого состоялся 19 декабря в Санье, самом популярном туристическом центре на китайском острове Хайнань.

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Sanya Hosts GenZ Top Model Contest to Lure Young Tourists
Sanya Hosts GenZ Top Model Contest to Lure Young Tourists

Конкурс топ-моделей, проводимый STPB, посвящен теме «наслаждение модой в Санье» и ставит целью диверсификацию туризма, чтобы добавить те аспекты моды, которые пользуются особой популярностью среди молодых туристов. Конкурс специально направлен на представителей поколения Z — тех, кто родился в период с 1990 по 2010 год. Только таланты поколения Z имеют право на участие в этом конкурсе топ-моделей, призванном привлечь молодых туристов и стимулировать развитие туризма.

«Санья повсеместно признан в качестве международного туристического направления и центра глобальных тенденций в сфере моды, что делает его идеальным местом для проведения этого конкурса супермоделей, — заявил президент esee Model Management Чжэн Йи (Zheng Yi), одного из крупнейших модельных агентств в Китае.

Организаторы конкурса нашли идеальное сочетание уникального природного ландшафта Саньи с индустрией моды, выбрав для своего грандиозного финала место неподалеку от местной достопримечательности Тянья Хайцзяо (буквально «край неба, край моря»). Другие хорошо известные достопримечательности Саньи, такие как Лухуэйтоу и Деревня на западном острове, также послужили фоном для вдохновляющих фотографий участников конкурса в городской обстановке.

«Молодежь стала одной из главных движущих сил в потреблении туристических товаров, — заявил секретарь партийного комитета STPB Ву Сяолинь (Wu Xiaolin). — Это заложило идеальную основу для Конкурса топ-моделей поколения Z 2022, учитывая международный, молодежный и динамичный имидж Саньи. Благодаря таким мероприятиям, как этот конкурс топ-моделей, Санья надеется привлечь в город более известные бренды».

Уже много лет Санья славится своим тропическим ландшафтом и живописными курортами. Работая в настоящее время над созданием и развитием порта свободной торговли Хайнань, STPB стремится расширить возможности Саньи и сформировать динамичную индустрию туризма, предлагающую персонализированные туристические продукты.

Например, этот тропический остров гордится своим гольф-туризмом. Профессиональные поля и клубы сделали его популярным местом для игроков в гольф.

Ранее в этом году Санья провела мероприятие «День Саньи» на второй Китайской международной выставке потребительских товаров, в которой приняли участие 2800 модных брендов из 61 страны и региона. Мероприятие было особенно популярно среди туристов поколения Z, которых привлекли показы мод, организованные дизайнерскими брендами.

Многих молодых туристов также привлекает широкий спектр предложений Саньи, когда речь заходит о водных видах спорта. Любители серфинга могут наслаждаться захватывающим глиссированием по волне от катера-буксировщика в более чем 20 клубах вейксерфинга в Санье. Для тех, кто предпочитает отдых на воде в более спокойном темпе, другим идеальным вариантом является парусный спорт.

«Мы хотим сделать нашу туристическую индустрию достаточно разнообразной для удовлетворения потребностей самых разных туристов со всего света и привлечь больше разных компаний, которые хотели бы начать работу или расширить свое присутствие в Санье», — заявил г-н Ву.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1973805/Sanya_Hosts_GenZ_Top_Model_Contest_Lure_Young_Tourists.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board

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