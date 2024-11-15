Узнайте больше о биткоине и получите $20 в BTC, пройдя квест от Bitget

VICTORIA, Seychelles, 15 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Внимание, трейдеры! Вы готовы к новому квесту от Bitget?

Период проведения акции: 15 ноября — 29 ноября, 2024 года

Просто пройдите квест в течение акции. Во время этого периода мы выберем 20 победителей с идеальными результатами, которые получат по $20 в BTC.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь как пользователь Bitget (если вы еще им не являетесь)

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Шаг 2. Ознакомьтесь с нашим учебными материалами

https://www.bitget.com/ru/academy/what-is-bitcoin

https://www.bitget.com/ru/academy/bitcoin-rally-under-pro-crypto-political-climate

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Шаг 3. Пройдите квест!

Пройдите квест!



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Условия и положения

1. Акция проводится только для пользователей из стран СНГ и Украины. Все участники-победители должны пройти верификацию KYC.

2. Награды будут распределены в течение 10 рабочих дней после окончания акции. Эта акция не предусматривает распределение наград с другими.

3. Пользователи, которые регистрируют несколько аккаунтов, используя один и тот же IP-адрес, не будут иметь права на награды. Bitget может дисквалифицировать пользователей от участия в этой акции, если будет обнаружено какое-либо нарушение правил или безнравственное поведение, и оставляет за собой право изменять правила этой акции.