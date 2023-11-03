Шестая Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) готова к встрече со всем миром

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CIIE

03 нояб, 2023, 06:00 GMT

SHANGHAI, 3 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- В общей сложности 154 страны, региона и международные организации уже подтвердили свое участие в шестой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE), которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае.

Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE), являющаяся первой в мире выставкой импортной тематики национального уровня, вновь будет включать в себя деловую выставку, выставку стран, Международный экономический форум "Хунцяо", ряд вспомогательных мероприятий, а также мероприятия по гуманитарному обмену.

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The National Exhibition and Convention Center (Shanghai), the main venue for the China International Import Expo (CIIE), in East China's Shanghai.
The National Exhibition and Convention Center (Shanghai), the main venue for the China International Import Expo (CIIE), in East China's Shanghai.

В этом году выставка предпринимательского бизнеса на выставке значительно улучшилась по качеству и эффективности: увеличился не только масштаб экспозиции, но и повысилось качество экспонентов. В этом году в бизнес-выставке примут участие 289 из 500 крупнейших мировых предприятий и гигантов индустрии, в том числе 15 крупнейших мировых автомобильных брендов, 10 крупнейших компаний по производству промышленной электротехники, 10 крупнейших компаний по производству медицинского оборудования, три крупнейших горнодобывающих гиганта, четыре крупнейших зернотрейдера и пять крупнейших судоходных компаний. Около 1 500 малых и средних предприятий также представят на данной выставке свою продукцию.

Более 400 новых продуктов, технологий и услуг будут продемонстрированы на шести выставочных направлениях - павильон продовольствия и сельскохозяйственной продукции, павильон автомобилей, павильон торговли услугами, павильон потребительских товаров, павильон медицинских приборов, фармацевтики и здравоохранения, а также павильон технологий и оборудования в одном месте.

В рамках шестой Китайской международной выставки импортных товаров вновь состоится физическая выставка стран. Одиннадцать стран, включая Бахрейн, Центральноафриканскую Республику, Содружество Доминики, Гамбию, Гвинею-Бисау, Гондурас, Мали, Оман, Сьерра-Леоне, Того и Зимбабве, впервые примут участие в страновой выставке. В этом году в число почетных гостей вошли представители пяти стран, в том числе Гондураса, Казахстана, Сербии, ЮАР и Вьетнама.

В рамках десятой годовщины инициативы "Пояс и путь" в выставке примут участие многие страны, участвующие в этой инициативе. В общей сложности 64 из 72 экспонентов Национальной выставки-ярмарки этого года участвуют в странах-участницах "Пояса и пути", на данный момент более 1 500 предприятий из стран-участниц "Пояса и пути" подписались на участие в 6-й ярмарке, общая выставочная площадь которой составит почти 80 тыс. кв. м, что примерно на 30% больше, чем на предыдущей ярмарке.

Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) также поощрила наименее развитые страны, задействованные в инициативе стран-участниц "Пояса и пути", представить свою продукцию премиум-класса на китайском рынке, предложив им бесплатные стенды, субсидии на строительство и налоговые льготы.

Неотъемлемой частью Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) является Международный экономический форум "Хунцяо", который в этом году будет посвящен вопросам глобальной открытости, "зеленого" развития, цифровой экономики и "умных" технологий.

Некоторые параллельные сессии будут проводиться совместно с международными организациями, такими как Конференция ООН по торговле и развитию, Программа развития ООН, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Центр международной торговли, Глобальный договор ООН и др.

Нобелевские лауреаты, лауреаты премии Тьюринга, 500 крупнейшие мировые предприятия и многие известные предприниматели примут участие в нескольких подфорумах и поделятся своим видением общемировой проблематики. В рамках Форума также будут опубликованы авторитетные доклады, в том числе Отчёт об открытости мира 2023.

Прием заявок на участие в седьмой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) уже открыт. Присоединяйтесь к нам и воспользуйтесь своими преимуществами на выставках Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) 2023 и Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) 2024, где вас ждут новые шансы!

https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?local=en&from=press

Контактное лицо: госпожа Цуй Янь

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