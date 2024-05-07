Бесплатные онлайн-курсы и программы с Tmall от Alibaba и Dow в университете Цзяо Тун

Шанхайский университет Цзяо Тун предлагает бесплатные онлайн-курсы для иностранных слушателей и набирающие популярность совместные программы с Tmall от Alibaba и Dow

ВЭЙХАЙ, Китай, 7 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Колледж экономики и менеджмента Антай (Antai College of Economics and Management, ACEM) Шанхайского университета Цзяо Тун (Shanghai Jiao Tong University, SJTU) предлагает более 50 БЕСПЛАТНЫХ онлайн-курсов и бизнес-семинаров, посвященных китайской специфике, на своей платформе онлайн-курсов и обучения «Ведение бизнеса в Китае» (Doing Business in China Online Courses & Learning Platform, DBIC Online). Его программы сертификации, осуществляемые совместно с Tmall от Alibaba и Dow, а также программа обучения деловому китайскому языку (Business Chinese Program) завоевали высокую популярность среди иностранных слушателей. Предложение ограничено по времени до 31 августа 2024 года.

Shanghai Jiao Tong University Offers Free Online Courses for International Learners

Платформа DBIC Online, созданная специально для иностранных слушателей, является первой в своем роде в Китае. Эта новаторская платформа онлайн-обучения, разработанная ACEM при SJTU, предлагает богатый выбор онлайн-курсов на английском языке, посвященных специфической для Китая экологии и практике бизнеса.

DBIC Online сочетает профессиональные знания преподавателей ACEM с практическим отраслевым опытом работы бизнес-лекторов. В дополнение к лекциям по актуальной тематике и бизнес-семинарам DBIC Online предлагает три программы.

В партнерстве с Tmall, членом группы Aibaba, известным в Китае гигантом электронной торговли, платформа DBIC Online представила программу сертификации «Ведение маркетинга в Китае» (Doing Marketing in China Certificate Program), которая призвана обеспечить всестороннее понимание динамичного потребительского рынка Китая.

(Doing Marketing in Certificate Program), которая призвана обеспечить всестороннее понимание динамичного потребительского рынка Китая. В сотрудничестве с компанией Dow, специализирующейся на лидерстве в области ESG для обеспечения устойчивого будущего, DBIC Online запустила программу сертификации «Путь к углеродной нейтральности» (Path to Carbon Neutral Certificate Program), целью которой является вооружить слушателей необходимыми навыками и знаниями для достижения углеродной нейтральности в эпоху низкоуглеродной экономики.

(Path to Carbon Neutral Certificate Program), целью которой является вооружить слушателей необходимыми навыками и знаниями для достижения углеродной нейтральности в эпоху низкоуглеродной экономики. Чтобы снабдить иностранных слушателей необходимыми навыками делового китайского языка, платформа DBIC Online и Школа гуманитарных наук (School of Humanities) SJTU совместно представили программу «Продвинутый курс делового китайского языка: на рынке».

Слушатели высоко оценили курсы на платформе DBIC Online. «Это абсолютно актуальный и всесторонний курс по китайской экономике. Анализ примеров из реальной практики помог лучше разобраться в сути», — говорит Шоаиб Кахут (Shoaib Kahut). «Точное руководство и источник вдохновения для начинающих студентов в области устойчивого развития», — комментирует Айрин Яо (Irene Yao). Более подробную информацию можно найти на официальном веб-сайте DBIC Online https://online.acem.sjtu.edu.cn/DBIC.

Колледж экономики и менеджмента Антай (Antai College of Economics and Management, ACEM) традиционно является лидером китайского бизнес-образования, прокладывая путь к созданию бизнес-школы мирового класса, уходящей корнями в Китай. Шанхайский университет Цзяо Тун (Shanghai Jiao Tong University, SJTU), основанный в 1896 году, является одним из трех старейших китайских университетов и неизменно входит в пятерку лучших в стране.

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