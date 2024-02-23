Москвичи наслаждаются вкусами Китая на мероприятии

«Уникальная кавалькада вкусов провинции Ляонин»

Центр новостей и информации, Информационное агентство «Синьхуа»

ШЭНЬЯН, Китай, 23 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- 20 февраля в России прошел фестиваль «Уникальная кавалькада вкусов провинции Ляонин», подарив жителям Москвы возможность насладиться гастрономическими шедеврами китайской кухни.

Unique Flavors of Liaoning

На мероприятии, организованном Центром новостей и информации Информационного агентства «Синьхуа» и посвященном «своеобразию вкусов провинции Ляонин», были представлены уникальные ингредиенты, присущие этому региону Китая, в категориях «десять лучших закусок провинции Ляонин», «десять лучших блюд провинции Ляонин» и т. д. Гостей из обеих стран особенно впечатлили скульптура «Павлин, приветствующий гостей», пельменное пиршество «24 солнечных цикла» и другие яркие моменты, а также живая кулинарная презентация китайских и российских шеф-поваров.

Лю Чжунхэ (Liu Zhonghe), заместитель директора Департамента рекламы и пропаганды комитета КПК провинции Ляонин и директор Общественного культурного центра провинции Ляонин, присутствовавший на мероприятии, отметил, что благодаря своей устоявшейся экосистеме Ляонин обладает целым рядом высококачественных пищевых ингредиентов, и этот дар природы определяет уникальность и богатство вкусов региональной кухни. Лю Чжунхэ также выразил желание использовать гастрономию в качестве моста для дальнейшего укрепления связей между Китаем и Россией, а также углубления обменов и сотрудничества между двумя странами в области экономики, торговли, культуры и отношений с городами-побратимами.

Алексей Шимко, представитель Министерства культуры и туризма Московской области, обращаясь к собравшимся, сказал, что это мероприятие позволило москвичам ближе познакомиться с китайской кухней и китайской культурой и что Московская область готова оказать поддержку в деле углубления взаимодействия и улучшения взаимопонимания между народами двух стран путем создания новых платформ и возможностей, способствующих укреплению сотрудничества между обеими сторонами в различных сферах жизни.

На мероприятии присутствовали сотрудники посольства Китая в России, делегаты от соответствующих структур провинции Ляонин, а также представители культуры, туризма, промышленности и коммерческого сектора Московской области.

Фото —https://mma.prnewswire.com/media/2345317/Unique_Flavors_of_Liaoning.jpg