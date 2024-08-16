Автопром будущего: дебют новаторской продукции AUXITO на выставке MIMS Automobility Moscow

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AUXITO

16 авг, 2024, 17:26 GMT

МОСКВА, 16 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий производитель автомобильных систем освещения AUXITO официально представит свою продукцию на выставке MIMS Automobility Moscow 19 августа 2024 года. Компания AUXITO, известная своим творческим подходом и качеством дизайна и проектирования, представит свои новейшие высокомощные светодиодные автомобильные лампы, решения для внутреннего и наружного освещения, а также автомобильные фары.

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GO SAFE, GO FUN * Established in 2015 * Present in over 60 countries and regions * Annual turnover: $90 million. * A total of 3,600,000 units annually manufacturing capability. * Concentrated on car LED light bulbs, jump starters, air inflators, etc.
GO SAFE, GO FUN * Established in 2015 * Present in over 60 countries and regions * Annual turnover: $90 million. * A total of 3,600,000 units annually manufacturing capability. * Concentrated on car LED light bulbs, jump starters, air inflators, etc.

Помимо демонстрации своей инновационной системы освещения, AUXITO представит новую коллекцию товаров, включая автокомпрессоры и пуско-зарядные устройства. Девиз AUXITO «GO SAFE, GO FUN» (Ездить безопасно, ездить с удовольствием) отражает кредо компании — обеспечить водителям и владельцам более безопасную и приятную среду для управления автомобилем. Новые разработки AUXITO подчеркивают ее творческий подход и настойчивость в реализации поставленной цели (повышения удобства и безопасности водителей).

«Наш дебют на выставке MIMS Automobility Moscow — прекрасная возможность продемонстрировать наши новейшие разработки и пообщаться с профессионалами отрасли и потребителями в регионе, — cчитает Айвен (Ivan), генеральный директор AUXITO. — Мы очень рады представить новую линейку продукции, которая отражает наше стремление сделать управление автомобилем более безопасным и приятным для водителей во всем мире».

  • Ключевые аспекты экспозиции AUXITO 
    • Передовая светодиодная технология. Решения для автомобильного освещения от AUXITO отличаются исключительной энергоэффективностью и обеспечивают отличную видимость, предлагая наилучший вариант надежного автомобильного освещения пользователям, для которых это является приоритетом.
    • Новые разработки. Компания AUXITO представила пуско-зарядные устройства и автокомпрессоры, специально созданные для повышения безопасности и удобства пользователей. Эти изделия разработаны с учетом потребностей современных автомобилистов.
    • Глобальное присутствие. AUXITO с гордостью предлагает свою продукцию в более чем 60 странах мира. Компания стремится к постоянным инновациям и соблюдению высоких стандартов качества во всех своих разработках.
  • AUXITO ждет вас на выставке MIMS Moscow!

Познакомьтесь с инновационными решениями для автомобильного освещения и новым ассортиментом продукции AUXITO, которые помогут вам сделать управление автомобилем более простым и приятным. Посетите нас на выставке MIMS Automobility Moscow (стенд № S307, павильон № 7) с 19 по 22 августа 2024 года!

  • О компании AUXITO

Как ведущий производитель автомобильных систем освещения компания AUXITO известна своим стремлением к качеству, максимальному удовлетворению запросов клиентов и инновациям. Основанная в 2015 году и специализирующаяся на выпуске автомобильных светодиодных ламп, пуско-зарядных устройств и автокомпрессоров, компания AUXITO приобрела репутацию авторитетного производителя. Представленная в более чем 60 странах мира, AUXITO продолжает стремиться к совершенству и определять новые эталоны в автомобильной промышленности.

Контактная информация:

URL-адрес веб-сайта: www.auxito.com 
Контакты для СМИ: Эрик (Eric), коммерческий директор
Номер телефона: +86 (755)28997713
Адрес электронной почты: [email protected]
Социальные сети:
https://www.facebook.com/auxitoled
https://www.instagram.com/AuxitoLed
https://www.youtube.com/channel/UCnGv8HMtDvzkvqPkQby1dww
Место проведения выставки: ЦВК «Экспоцентр», Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2482940/GO_SAFE_GO_FUN_Established_2015__Present_60_countries_regions.jpg 

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