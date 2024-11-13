Биткоин достиг рекордного максимума! Получите BTC бесплатно на Bitget!

Информация предоставлена

Bitget

13 нояб, 2024, 07:49 GMT

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 13 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Биткоин достиг исторического максимума $75 000. Удерживайте BTC, смотрите с оптимизмом в будущее и воспользуйтесь преимуществами бычьего рынка! Bitget проводит акцию по раздаче BTC. Приглашайте друзей получить BTC бесплатно на Bitget ПРЯМО СЕЙЧАС!

Период проведения акции: 07.11.2024 12:00:00-31.12.2024

Во время проведения акции новые и существующие пользователи Bitget с объемом торговли любой валютой (спот или фьючерсы) свыше 1000 USDT смогут принять участие в аирдропе BTC!

Специальное предложение для новых пользователей: в период проведения акции новые пользователи, которые зарегистрируются и совершат первую сделку на сумму не менее 100 USDT, смогут получить дополнительные BTC в размере 5 USDT.

*Поощрения выдаются в порядке очереди и доступны только 500 первым пользователям!

Спотовая торговля>>>
Фьючерсная торговля>>> 

Правила распределения фонда акции:

Каждый раз, когда цена BTC вырастает на 5000, Bitget разблокирует аирдроп фонда акции в размере 0,1 BTC за раунд, до тех пор, пока цена BTC не превысит отметку в 100 000 USDT!

Например, когда цена BTC достигнет $80 000, Bitget разблокирует аирдроп фонда акции в размере 0,1 BTC.

Каждый аирдроп в размере 0,1 BTC будет распределяться в соответствии с долей объема транзакций участников за раунд.

Условия и положения:

  1. Акция проводится только для пользователей из стран СНГ и Украины. Все участники-победители должны пройти верификацию KYC.
  2. Поощрения будут распределены в течение 5 рабочих дней после разблокировки каждого раунда для аирдропа BTC. Поощрения этой акции не совместимы с другими акциями.
  3. Пользователи, которые регистрируют несколько аккаунтов, используя один и тот же IP-адрес, не будут иметь права на поощрения. Bitget может дисквалифицировать пользователей от участия в этой акции, если будут обнаружены какие-либо нарушения правил или злонамеренные действия. Bitget оставляет за собой право изменять правила этой акции.
  4. Bitget оставляет за собой право окончательной интерпретации данной акции.

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