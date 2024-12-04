В Ташкенте открылся Центр обучения Eye Level для расширения возможностей молодых учащихся

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Eye Level

04 дек, 2024, 03:52 GMT

ТАШКЕНТ, Узбекистан, 4 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Теперь у родителей в Ташкенте появилась новая потрясающая возможность помочь своим детям добиться успехов в учебе и повысить уверенность в своих силах. Eye Level, надежный глобальный образовательный бренд, открыл свой первый Учебный центр в Ташкенте, предлагающий индивидуальные обучающие программы по математике и английскому языку. Центр работает с 18 ноября и в настоящее время предлагает двухнедельные бесплатные пробные занятия для учащихся, чтобы они смогли познакомиться с уникальными образовательными программами Eye Level.

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Eye Level славится тем, что адаптирует уроки к индивидуальному темпу и стилю обучения каждого ребенка. Независимо от того, нуждается ли ваш ребенок в поддержке по английскому языку или математике, Ташкентский центр предлагает увлекательные, тщательно разработанные материалы, включая буклеты, рабочие листы и практические занятия в соответствии с его потребностями. Эти программы помогают детям не только укреплять их базовые компетенции, но и поощряют критическое мышление и самостоятельное обучение – ценные навыки для успеха в течение всей жизни.

Eye Level выделяется тем, что в центре его работы стоит индивидуальное развитие вашего ребенка. Разработанные программы обучения позволяют выявить сильные и слабые стороны каждого ученика, подарить уверенность в своих силах и обеспечить устойчивый прогресс. Доброжелательная среда Ташкентского учебного центра и поддерживающие наставники помогут вашему ребенку полностью раскрыть свой потенциал.

Представитель Eye Level сказал: «Мы очень рады познакомить Узбекистан с уникальной образовательной философией Eye Level. Наша цель – работать с каждым учеником по индивидуальному плану обучения, который позволит ему/ей достичь своих целей в освоении знаний и мечтать о большем».

Доступны двухнедельные бесплатные пробные занятия

Для того, чтобы дать родителям и детям возможность почувствовать разницу в подходе к обучения в Eye Level, в настоящее время центр проводит двухнедельные бесплатные пробные занятия. Это дает вашему ребенку возможность познакомиться с программами Eye Level и воочию убедиться, чем может быть для них полезно индивидуальное обучение.

Eye Level имеет надежную репутацию в сфере образовании на протяжении почти 50 лет, а его центры расположены в 19 странах мира. Теперь семьи в Ташкенте могут получить доступ к этой учебной программе мирового уровня, чтобы обеспечить своим детям хороший старт в школе и за ее пределами.

Узнайте, чем Eye Level может быть полезен для вашего ребенка

Посетите новый учебный центр Eye Level в Ташкенте сегодня и узнайте, как индивидуальный подход к обучению может всё изменить. Для получения дополнительной информации посетите myeyelevel.com.

О Eye Level

Eye Level – это глобальный бренд учебных центров компании Daekyo, одной из ведущих образовательных компаний, основанной в 1975 году в Южной Корее. Имея представительства в 19 странах мира, Eye Level предлагает программы по английскому языку и математике, которые стимулируют самостоятельное обучение и развитие навыков критического мышления. Адаптируя уроки к индивидуальным уровням обучения, Eye Level дает детям возможность укреплять уверенность в себе и достигать успехов в учебе. Для получения дополнительной информации о Eye Level посетите myeyelevel.com. 

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2572938/IMG_1867.mp4

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