Международная Исламская Торгово-Финансовая Корпорация (ITFC) запускает историческую программу "Trade Connect Central Asia+" (TCCA+) на 3-м Ташкентском международном инвестиционном форуме

TCCA+ это первоначальная инициатива регионального экономического сотрудничества, охватывающая Азербайджан, Казахстан, Киргизскую Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан

Цель программы - способствовать, через развитие торговли и инвестиций, достижению инклюзивного экономического роста, регионального экономического сотрудничества и содействовать торговле между странами-участниками Организации Исламского Сотрудничества (OIC) в Центральноазиатском регионе и Азербайджаном, а также с остальным миром

Ташкент, Узбекистан, 2 мая 2024 /PRNewswire/ -- Международная Исламская Торгово-Финансовая Корпорация (ITFC), член Группы Исламского Банка Развития, объявляет о запуске своей флагманской программы "Trade Connect Central Asia+" (TCCA+) на 3-м Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Цель программы - содействовать экономическому росту и региональной экономической интеграции среди шести стран-участников Организации Исламского Сотрудничества (OIC) в Центральноазиатском регионе, а именно: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Азербайджан.

Регион обладает одними из крупнейших в мире запасов энергетических ресурсов и значительными производственными мощностями в сферах энергетики и сельского хозяйства. Однако текущий уровень региональной торговли между этими странами еще не раскрыл свой полный потенциал. Ожидается, что благодаря увеличению региональной торговли и диверсификации экспортной базы в сторону продуктов с более высокой добавленной стоимостью программа TCCA+ будет способствовать инклюзивному и устойчивому экономическому росту, а также региональной экономической интеграции среди шести целевых стран.

Достижение этих целей запланировано путем увеличения экспортных и инвестиционных возможностей, повышения конкурентоспособности и поддержки торговых инициатив и региональных цепочек создания добавленной стоимости, тем самым открывая потенциал внутрирегиональной торговли и инвестиций. Кроме того, программа направлена на поощрение увеличения торговли между странами-участниками Организации Исламского Сотрудничества (OIC) в регионе и с остальным миром.

Программа TCCA+ была представлена во время круглого стола в присутствии представителей правительств стран - бенефициаров. Генеральный директор ITFC и исполняющий обязанности Генерального директора Исламской Корпорации по развитию частного сектора (ICD) Хани Салем Сонбол (Eng, Hani Salem Sonbol) провёл встречу с Лазизом Кудратовым (H.E. Laziz Kudratov), министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана; Сериком Жумангарином (H.E. Serik Zhumangarin), вице-премьером Казахстана; Джамшидом Ходжаевым (Jamshid Khodjaev), вице-премьером Узбекистана; Сердаром Джораевым (Serdar Jorayev), министром финансов и экономики Туркменистана; Солехзодом Ашурбоя (Solehzoda Ashurboy), первым заместителем министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан; Рупы Чанды (Dr. Rupa Chanda), директором Дивизиона торговли, инвестиций и инноваций ESCAP; Ибрахимом Шукри (Ibrahim Shoukry), руководителем регионального хаба Исламского Банка Развития в Алматы, Казахстан; Санжарбеком Болотовым (Sanzharbek Bolotov), заместителем министра экономики и коммерции Киргизской Республики. Мероприятие было модерировано главным экономистом Gencorp Capital Саймоном Киджано-Эвансом (Simon Quijano-Evans) .

Программа TCCA+ была адаптирована к специфическим потребностям шести целевых стран региона. Перед запуском программы были проведены встречи представителей и программные воркшопы в Стамбуле, и Бакув октябре и декабре 2022 года, для согласования и подтверждения целей программы с потребностями 6 целевых стран. На прошлогоднем Ташкентском международном инвестиционном форуме ITFC также организовала Круглый стол партнеров по развитию программы TCCA+ для обеспечения активного участия, вовлеченности партнеров п.

Как ключевой партнер и спонсор Ташкентского международного инвестиционного форума 2024 года ITFC также продемонстрировала свое обязательство поддержки экономического роста и содействия региональному сотрудничеству.

В своем заявлении на церемонии запуска программы генеральный директор ITFC и исполняющий обязанности генерального директора ICD Хани Салем Сонбол отметил: "Мы гордимся тем, что запускаем программу TCCA+, которая представляет собой значительный шаг в направлении усиления экономического сотрудничества и стимулирования торговли в регионе Центральной Азии и за его пределами. Эта инициатива призвана открыть огромный экономический потенциал региона путем увеличения объёмов региональной торговли и инвестиций. С акцентом на энергетических и сельскохозяйственных секторах мы стремимся способствовать устойчивому экономическому росту и региональной интеграции, приносящим пользу всем странам-участникам".

Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов выразил свою благодарность: " Для нас большая честь принять у себя запуск этой преобразовательной экономической инициативы, которая следует за развитием и прогрессом, достигнутыми на прошлогоднем Форуме. Мы едины с ITFC в нашей общей цели — раскрыть огромный инвестиционный потенциал в Узбекистане и решительно поддерживаем их усилия по обеспечению экономического процветания во всем регионе."

"Мы приветствуем подписание этой трансформационной экономической инициативы и для нас большая честь быть участниками этого процесса. Мы работаем совместно с ITFC для достижения нашей общей цели - раскрытия огромного инвестиционного потенциала Узбекистана, - и поддерживаем усилия ITFC по обеспечению экономического процветания во всем регионе ".

О Международной Исламской Торгово-Финансовой Корпорации (ITFC)

Международная Исламская Торгово-Финансовая Корпорация (ITFC) является членом Группы Исламского Банка Развития (IDB). Она была создана с основной целью - продвижения торговли среди стран-участников Организации Исламского Сотрудничества (OIC), нацеленное на достижение улучшения социально-экономических условий жизни людей по всему миру. Начав свою деятельность в январе 2008 года, ITFC предоставила странам-участникам OIC финансирование на сумму 75 миллиардов долларов США, что делает ее ведущим поставщиком торговых решений для потребностей этих стран-участников. Имея миссию стать катализатором развития торговли для стран-участников OIC и за их пределами, корпорация помогает организациям в странах-участниках получить лучший доступ к торговому финансированию и предоставляет им необходимые инструменты для развития торговли, что позволяет им успешно конкурировать на глобальном рынке.

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