Послание Джастина Сана к 11-летию HTX: Неизменная приверженность криптовалютного новатора пользовательскому опыту

СИНГАПУР, 12 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Биржа HTX, одна из ведущих криптовалютных бирж в мире, 7 августа провела церемонию запуска серии мероприятий, посвященных 11-летию компании, под названием "Превращая испытания в триумф". В мероприятии приняли участие Джастин Сан, член Глобального консультативного совета HTX, а также несколько известных криптовалютных авторитетов. Они поделились своим опытом работы в индустрии и взглядами на будущее HTX.

Компания подобна айсбергу: То, что скрыто, имеет наибольшее значение

Индустрия блокчейна прошла долгий путь с момента публикации документа о Биткоине в 2008 году, отметив почти 16 лет развития. Более двух третей этого времени HTX была ключевым свидетелем и участником индустрии. "Люди часто не замечают достижений, которые являются результатом долгосрочного развития, зацикливаясь на краткосрочных событиях. Об этом свидетельствуют широко распространенные опасения по поводу колебаний цен, несмотря на то, что значительные успехи отрасли недооцениваются. За последние 11 лет рост криптовалют значительно превысил рост традиционных отраслей. В мире криптовалют нет ничего невозможного, и это утверждение справедливо как в положительном, так и в отрицательном ключе", - говорит Сан.

В этом году HTX демонстрирует сильные темпы развития: объемы торгов неуклонно растут, а 24-часовой объем неоднократно выводил биржу в двойку лидеров среди централизованных бирж. Кроме того, в этом году HTX представила несколько новых продуктов, таких как Рестейкинг, Торгуйте и Заработаете и Зарабатывайте на Отложенных Ордерах, все из которых были хорошо приняты пользователями. Размышляя об опыте работы биржи, Сан подчеркнул: "Опыт торговли - это основа любой биржи. На HTX мы уделяем все свое время и энергию улучшению пользовательского опыта, чтобы увеличить объем торгов. Кроме того, новые активы, добавленные на HTX, проходят предварительный отбор. Мы стремимся предложить лучший выбор криптовалют". С ноября 2023 года на HTX было добавлено около 200 новых криптовалют, причем 85% из них выросли в цене в пять раз.

Сан сравнил управление компанией с управлением айсбергом, отметив, что видимое - это лишь малая часть, а невидимое - то, что держит айсберг на плаву. "Аналогично, для компании крайне важны те аспекты, которые пользователи не видят, например, безопасность. Нормативно-правовая база также играет ключевую роль; на разных этапах возникают разные проблемы, но на каждом этапе требуется совершенство".

Выдержка бычьих и медвежьих рынков: Стремление стать криптоплатформой, проверенной временем

С момента своего вхождения в Глобальный консультативный совет HTX Сан поставил перед платформой цель вернуть себе место в тройке ведущих бирж. Учитывая текущий прогресс, HTX движется по траектории к этой цели. Чтобы ускорить достижение этой цели, Сан наметил три краткосрочных плана: "Во-первых, мы продолжим повышать ликвидность HTX, причем не только для BTC и ETH, но и для других важных монет и недавно появившихся на рынке. Во-вторых, мы будем продолжать привлекать новых пользователей на существующих рынках. В-третьих, мы нацелены на улучшение пользовательского опыта, стремясь стать биржей с лучшим пользовательским опытом в индустрии".

Заглядывая в будущее, Сан поделился советом, полученным от основателя Alibaba миллиардера Джека Ма во время занятий в Университете Хупань, который перекликается с его видением развития HTX: «Мы должны не только стремиться к успеху, но и стремиться к выносливости». Сан добавил: "Как отметил Ма, японские компании часто имеют столетнюю историю, мы тоже стремимся стать платформой с вековой историей и всегда будем упорно работать над этим, несмотря на трудности в финансовой отрасли. В сфере Web3 редко какая компания может просуществовать 11 лет, но HTX достигла этого рубежа. Финансовый сектор - это управление рисками, и HTX успешно преодолела множество бычьих и медвежьих циклов, достигнув своей 11-й годовщины, что делает ее "живым ископаемым" в мире криптовалют".

Ценность бренда - Защита для биржи

Конкуренция между криптовалютными биржами очень жесткая, но Сан считает, что HTX имеет преимущества благодаря прочным корням. Ценность бренда - это защита для бирж, и поддержание долгосрочной положительной оценки клиентов имеет решающее значение. "Новый уровень конкуренции заставляет каждую биржу совершенствовать глубину рынка, повышать удобство торговли и обеспечивать соответствие нормативным требованиям. Современная регуляторная среда сложна и трудна, но HTX демонстрирует хорошие результаты в этой области. Кроме того, HTX поддерживает более тесную связь с сообществом и пользователями, чем суперкрупные биржи, и это преимущество необходимо тщательно поддерживать", - пояснил Сан.

Это постоянное стремление к вовлечению сообщества и повышению ценности бренда принесло HTX верных поклонников среди пользователей и друзей, многие из которых присутствовали на презентации. Инфлюенсер Цзянин Ю, один из участников, отметил: "В основе HTX лежит долгосрочный подход. Успешные биржи в Китае процветают благодаря ценности долгосрочного подхода. Инфраструктура китайской криптовалютной экосистемы остается прочной, а такие платформы, как TRON, являются одними из самых важных в мире. Криптоиндустрия все еще требует баланса между инновациями и честностью". Другой инфлюенсер, J@Crypto, вспоминает, что именно приятный опыт торговли изначально привлек его в HTX.

Будучи опытными игроками в криптовалютном пространстве, гости выразили твердую веру в Биткоин. ЮНАЙ ЯНГ поделилась: "Я пять раз перечитывала технический документ о Биткоине во время учебы в университете и уже тогда понимала, что Биткоин, который превзойдет доллар, - это необыкновенное будущее". Dr. K также поддержал это мнение: "Биткоин был моим верным спутником во время взлетов и падений."

Гости также поделились своими соображениями и советами для инвесторов. Гость по имени Майкл посоветовал: "Во-первых, не используйте кредитное плечо; во-вторых, вкладывайте только те деньги, которые можете позволить себе потерять". Другой гость, Юаньчжан, добавил: "Неспособность удерживать монеты проистекает из страха и жадности. Большая финансовая база, как и свободные средства, способствует терпению и стабильному мышлению. Долгосрочность заключается не в том, чтобы держать активы бесконечно, а в том, чтобы регулировать свои позиции. Если вы будете рассматривать Биткоин как балласт, у вас будет более правильное мышление".

Заключительные размышления

За последние 11 лет HTX превратилась из криптовалютной биржи во всеобъемлющую экосистему блокчейн-бизнеса, что стало возможным благодаря поддержке ее пользователей. В знак признательности за доверие и дружбу пользователей HTX официально запустила серию мероприятий, посвященных 11-летию компании, в 06:11 8 августа (UTC+3), предложив награды на сумму более $10 миллионов. В будущем HTX продолжит стремиться к повышению стандартов безопасности и ликвидности, улучшит пользовательский опыт, представит более разнообразные продукты и сохранит приверженность развитию индустрии, стремясь достичь еще большего успеха. Как сказал Джастин Сан, HTX находится на пути к тому, чтобы стать вековой платформой в криптовалютном пространстве.

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