Таиланд проводит форум АТЭС 2022 для восстановления связей и расширения возможностей

БАНГКОК, 12 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Таиланд удостоен огромной чести принимать у себя в ноябре 2022 года форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, или АТЭС. Эта роль дает Таиланду большие возможности и накладывает на страну немалую ответственность ввиду неизменной важности АТЭС, а также уникального контекста этого года.

Thailand Hosts APEC 2022 to Reconnect and Empower the Region to New Opportunities Thailand Hosts APEC 2022 to Reconnect and Empower the Region to New Opportunities

Форум АТЭС был создан в 1989 году при участии Таиланда в качестве одной из стран-основательниц. С тех пор состав этого важного форума по вопросам экономического сотрудничества расширился и теперь включает 21 ведущую экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.

На протяжении десятилетий основным назначением АТЭС остается содействие региональной экономической интеграции. В настоящее время в странах АТЭС проживает более 2,8 млрд человек с совокупным ВВП, превышающим 53 трлн долларов США, что составляет более половины мирового ВВП и мировой торговли.

Таиланд, хозяин первого форума АТЭС после смягчения пандемии COVID-19, заявил тему «Открытость. Связи. Баланс». Она указывает на те ключевые результаты, которые предполагается достичь, а именно: открытие региона для новых возможностей, объединение во всех измерениях и содействие достижению равновесия во всех аспектах.

Страны АТЭС, представляющие 21 экономику региона, ежегодно используют это совещание для обсуждения путей содействия торговому и экономическому прогрессу в целом ряде аспектов, что принесет особую пользу в этом году в связи с необходимостью восстановления связей, выявления новых возможностей для роста и повышения стойкости перед лицом новых проблем.

К числу инициатив, осуществляемых Таиландом в соответствии с этими целями, относятся: оживление диалога по вопросу о Зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (FTAAP) с учетом уроков пандемии COVID-19, создание целевой группы по координации безопасного и беспрепятственного возобновления трансграничных перевозок и обеспечения утверждения Бангкокских целей в отношении зеленой экономики замкнутого цикла (BCG) в качестве документа на уровне лидеров стран, подтверждающего приверженность АТЭС принципам экологичной экономики.

Кроме того, в этом году Таиланд уделил внимание поддержке цифровых технологий и инноваций в целях развития человеческого потенциала, расширению доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП), расширению прав и возможностей женщин за счет более широкого участия в экономической жизни и поддержке устойчивого туризма.

После спада вследствие пандемии COVID-19 страны АТЭС в 2022 году стремятся не только оживить свою экономику, но и стать сильнее и лучше подготовленными к достижению долгосрочного процветания. Выступая в качестве принимающей стороны, Таиланд сможет продемонстрировать свои возможности в качестве одного из учредителей форума.

Неделя лидеров экономик АТЭС пройдет с 14 по 19 ноября 2022 года, а встреча лидеров экономик стран АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в Бангкоке. Перед основной встречей состоится ряд встреч, включая заключительное совещание высокопоставленных должностных лиц АТЭС, а также совещание министров стран АТЭС, в котором примут участие министры торговли и министры иностранных дел.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1917951/1.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1917950/Article_PR_1.jpg

SOURCE Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand