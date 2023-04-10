Санья приглашает гостей на 5-дневную феерию с дегустацией вин и спиртных напитков.

САНЬЯ, Китай, 10 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Международная ярмарка вин и спиртных напитков в Санье 2023 года будет проходить в период с 13 по 17 апреля под девизом «Под парусом из Саньи, с приветом всему миру». В рамках Международной ярмарки вин и спиртных напитков в Санье 2023 года (далее «ярмарка») также будет проводиться Шанхайский международный конкурс вин (Shanghai International Wine Challenge, SIWC), Всемирный брюссельский конкурс вина (Concours Mondial de Bruxelles, CMB), а также ярмарка товаров не облагаемых налогами CNSC Sanya International Duty Free Plaza. У посетителей этой ярмарки будет возможность принять участие в пятидневной феерии с дегустацией вин и спиртных напитков со всего мира. На протяжении всего периода проведения этой ярмарки, в том числе и после ее завершения, будут проводиться различные параллельные мероприятия.

2023 Sanya International Wine and Spirits Fair

Эта ярмарка, входящая в число крупнейших ежегодных мероприятий Китая в отрасли производства вин и крепких спиртных напитков, будет сосредоточена на создании международной и профессиональной платформы для обеспечения возможности взаимодействия между выставочным искусством, торговлей и обменом культурными наследиями в области виноделия. Она будет проводиться совместно с SIWC – одним из трех ведущих международных конкурсов по дегустации вин в Азии – с целью проведения мастер-классов на выставке CNSC Sanya International Duty-Free Plaza. Известные эксперты в области вин магистр вина Жюльен Булар, Леон Лян и Дай Сяоцзюнь поделятся своим опытом дегустации вин с присутствующими профессионалами и энтузиастами в области виноделия со всего мира. Между тем, SIWC представит широкий ассортимент вин, в том числе Enoteca, Duc de Fugue Cognac и другие известные марки, среди которых впервые будут представлены марки, отмеченные наградами.

Sanya Tourism Promotion Board (STPB) и Concours Mondial de Bruxelles (CMB) совместно проведут церемонию вручения наград и предоставят компаниям, специализирующимся на производстве вина и крепких спиртных напитков, региональным отраслевым ассоциациям, отраслевым экспертам и средствам массовой информации возможность собираться вместе, обмениваться между собой информацией и новыми идеями. Выставка Spirits Selection, впервые проведенная CMB в 1994 году, стала одним из самых престижных международных мероприятий по награждению спиртных напитков со всего мира. Эта церемония награждения станет первым мероприятием, которое пройдет в городе Санья, а идиллическая тропическая обстановка обеспечит церемонию награждения идеальной атмосферой.

Кроме того, STPB и CNSC Sanya International Duty-Free Plaza совместно проведут серию «дегустационных туров», в ходе которых посетители ярмарки смогут поучаствовать в дегустации вин, плавании под парусами, а также совершении покупок в магазинах беспошлинной торговли в стиле Саньи.

Город Санья, расположенный на южной окраине китайского острова Хайнань, недавно возобновил свою политику безвизового туризма, охватывающую туристов из 59 стран, и является идеальным местом для работы, путешествия и развлечения. Этот город является природной первой остановкой для путешественников со всего мира, желающих исследовать Китай с его теплой погодой, живописными пейзажами, богатством природных ресурсов и разнообразием впечатлений.

В последние годы город Санья предпринял множество мер чтобы повысить свою привлекательность для туристов со всего мира с целью стать глобальным туристическим направлением премиум-класса. В этом городе наблюдается рост числа высокотехнологичных международных производителей вин и крепких спиртных напитков, многие из которых выбрали Санью для выпуска своей новой продукции благодаря политике беспошлинной торговли в провинции Хайнань. В Санье вина и крепкие алкогольные напитки стали одной из наиболее популярных категорий коммерческих товаров в магазинах беспошлинной торговли. На этом фоне Международная ярмарка вин и спиртных напитков в Санье 2023 года послужит платформой и своеобразным мостом для различных производителей и продавцов высококачественных вин и спиртных напитков, что обеспечит возможность сотрудничества на этом стремительно развивающемся рынке.

После этой ярмарки STPB совместно с Neal Digital организует выставку для создания высокотехнологичных художественных возможностей для посетителей со всего мира в течение периода с 20 апреля по 4 мая. На этой выставке впервые в Азии будет представлена последняя работа современной цифровой художницы Кристы Ким под названием «Mirror of the Mind».

Более подробная информация о компании Sanya представлена на веб-сайте компании по следующему адресу: https://www.visitsanya.com/en/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2049750/2023_Sanya_International_Wine_Spirits_Fair.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board