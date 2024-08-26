Абсолютно роскошный отдых в Address Beach Resort в Дубае

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Address Beach Resort

26 авг, 2024, 13:00 GMT

Сбежите от обыденности! Ведь этот потрясающий курорт предлагает скидки на проживание, посещение ресторанов и омолаживающие процедуры для отдыха до 31 марта  

ДУБАЙ, ОАЭ, 26 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Жара спадает, и мы предлагаем не упустить возможность незабываемо отдохнуть в Address Beach Resort, где вы сможете воспользоваться скидкой 20 % на проживание, 25 % на посещение ресторанов и 15 % на спа-процедуры при бронировании отдыха до 20 сентября на пребывание в отеле до 31 марта 2025 года.

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Address Beach Resort
Address Beach Resort

Address Beach Resort, настоящая достопримечательность Дубая, состоит из двух роскошных небоскребов, соединенных между собой самым высоким в мире открытым панорамным бассейном. Идеально расположенный рядом с пляжем JBR Beach и главными достопримечательностями, курорт может похвастаться непревзойденной локацией для знакомства с потрясающими достопримечательностями Дубая.

Этот курорт, которому присвоено пять звезд согласно рейтинга Forbes Travel Guide, предлагает широкий выбор роскошных удобств. Воспользуйтесь скидкой 25 % в ряде ресторанов: от пляжного очарования The Beach Grill и ливано-бразильского фьюжн-ресторане Li 'Brasil до изысканных блюд в ресторане The Restaurant и блюд интернациональной кухни в The Lounge. Отдохните со скидкой 15 % в The Spa на 75 уровне, который предлагает расслабляющий массаж и процедуры по уходу за кожей.

Не упустите данную возможность и забронируйте отдых своей мечты прямо сейчас, чтобы насладиться непревзойденной роскошью в Address Beach Resort в Дубае. Для бронирования и получения дополнительной информации звоните +971 4 879 8899 или нажмите здесь.

Забронировать можно: С сегодняшнего дня и по 20 сентября 2024 года

Проживание возможно: С сегодняшнего дня и по 31 марта 2025 года

Предложение:  

  • Скидка 20 % на проживание
  • Завтрак «шведский стол» в The Restaurant
  • Скидка 25 % на посещение ресторанов
  • Скидка 15 % на спа-процедуры 

Правила и условия:  Скидка на посещение ресторанов действует в Li 'Brasil, The Beach Grill, The Restaurant и The Lounge. Применяются другие условия.

О курорте Address Beach Resort   

Address Beach Resort – первый пляжный курорт в сети Address Hotels + Resorts, принадлежащей Emaar Hospitality Group. Культовый отель расположен в Jumeirah Beach Residences (JBR) с видом на Персидский залив. К услугам гостей две 77-этажные башни, 217 стандартных номеров и номеров люкс, рестораны, непревзойденные развлекательные заведения, 443 апартамента с обслуживанием и 478 жилых апартаментов. Гости могут воспользоваться эксклюзивным доступом к «самому высокому в мире открытому панорамному бассейну, расположенному в здании», что подтверждено Guinness World Records™ 31 марта 2021 года, из которого открывается потрясающая панорама Дубая. В отеле также есть частный пляж, несколько бассейнов, ультрасовременные пространства для проведения мероприятий, тренажерный зал последнего поколения и отмеченный наградами спа-центр The Spa at Address.    

Веб-сайт: https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/ 
Instagram: @addressbeachresort   
Facebook: AddressBeachResort   

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2487840/Address_Beach_Resort.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2487838/Address_Beach_Resort_Logo.jpg

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