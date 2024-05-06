Челлендж трендовых фьючерсов от Bitget! Торгуйте ETHFI, PEPE, WIF и другими трендовыми фьючерсами, чтобы разделить призовой фонд 30 000 USDT

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 6 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Одна из ведущих криптовалютных криптобирж Bitget объявляет о запуске конкурса для трейдеров на трендовых фьючерсах и выиграйте $30 000.

Торговые пары для этой кампании: ETHFIUSDT, PEPEUSDT, WIFUSDT, DOGEUSDT, 1000BONKUSDT, SHIBUSDT, ONDOUSDT.

Акция 1. Совершите первую сделку с фьючерсами, чтобы получить 10 000 USDT!

Во время акции первые 1000 пользователей, которые совершат свою первую фьючерсную сделку и достигнут торгового объема не менее 2000 USDT по вышеуказанным торговым парам, рандомно получат 5–100 USDT. Для тех, кто успеет первым!

Акция 2. Торгуйте трендовыми фьючерсами, чтобы разделить 20 000 USDT!

Пользователи, торгующие любой из вышеперечисленных торговых пар и набравшие торговый объем более 10 000 USDT, получат право разделить призовой фонд 20 000 USDT.

Место Вознаграждение 1 3000 USDT 2 2000 USDT 3 1000 USDT 4–10 места Доля от 6000 USDT, зависит от торгового объема Все остальные участники Доля от 8000 USDT, зависит от торгового объема

Фьючерсная торговля для новых пользователей:

Условия и положения:

Для получения вознаграждения пользователи должны зарегистрироваться в акции. В акции будет учитываться только торговый объем следующих фьючерсных торговых пар: ETHFIUSDT, PEPEUSDT, WIFUSDT, DOGEUSDT, 1000BONKUSDT, SHIBUSDT, ONDOUSDT. Только основные аккаунты имеют право на участие в акции. Чтобы обеспечить справедливость, аккаунты маркетмейкеров Bitget не могут участвовать в этой акции. Вознаграждения будут распределены в течение 14 рабочих дней после окончания акции бонусами на торговлю фьючерсами. Бонусы для торговли фьючерсами на Bitget могут быть использованы во фьючерсных сделках, а прибыль может быть переведена или выведена. Подробности на странице бонусов на торговлю фьючерсами . Вознаграждения менее 0,1 USDT распределятся не будут. Bitget оставляет за собой право исключить пользователей, уличенных в мошенническом поведении, включая, помимо прочего, массовую регистрацию аккаунтов и вош-трейдинг. Bitget оставляет за собой право окончательной интерпретации данной акции.

Дисклеймер

Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Все торговые решения принимаются на усмотрение и риск пользователя, и Bitget не несет за них никакой ответственности.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2405190/Bitget.jpg