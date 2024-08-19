«Сияй ярко, как женщина»: Blockchain4Her Awards от Bitget дарит стипендии для развития карьеры и поездку на саммит в Сингапур

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 19 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и Web3 компания, с гордостью объявляет о запуске своей первой награде Blockchain4Her Awards , призванной отметить женщин, продвигающих инновации и инклюзивность в блокчейн-индустрии. Процесс номинирования продлится до 30 августа, а победители будут объявлены на саммите SheFi в Сингапуре 17 сентября 2024 года.

Цель инициативы Blockchain4Her — отметить достижения женщин в блокчейне и стимулировать обсуждение вопросов гендерного равенства в отрасли. Инициатива является частью программы Bitget Blockchain4Her , запущенной в январе этого года с обязательством выделить $10 млн на продвижение разнообразия и инклюзии в блокчейн-пространстве.

Эти награды являются платформой для участниц, чтобы «Сиять ярко, как женщина», признавая их вклад в Web3. Победительницы получат стипендии, поездку в Сингапур для участия в церемонии награждения и различных блокчейн-мероприятиях, возможности для публичных выступлений и интервью в СМИ, а также наставничество для дальнейшего развития карьеры в блокчейне.

Награды включают две категории:

Премия «Восходящая женщина в блокчейне»: отмечает перспективных женщин, стремящихся войти в Web3, с акцентом на их потенциал, ранние достижения и вклад в рост компании. Три победительницы получат стипендии на 8-недельный курс в стиле MBA от SheFi, возможности для онлайн-выступлений и интервью, а также наставничество в сообществе Blockchain4Her.

Премия «Инновационный Web3-предприниматель-женщина»: награждает основательниц, которые способствуют развитию Web3 и оказывают трансформирующее влияние на отрасль в целом. Победительница получит поездку в Сингапур на саммит SheFi, специальные интервью в СМИ, приоритетное участие в акселераторе ForesightX и приглашение стать наставницей будущих лидеров в сообществе Blockchain4Her.

В состав жюри Blockchain4Her Awards входят влиятельные лидеры и амбассадоры Blockchain4Her, которые внесли значительный вклад в отрасль. Среди уважаемых судей — Грейси Чен, генеральный директор Bitget. Имея широкий опыт в мире криптовалют, Грейси также была признана делегатом ООН по делам женщин, а также Глобальным шейпером Всемирного экономического форума, что еще раз подчеркивает ее влияние в отрасли. К Грейси присоединились Евгения Брошеван, соучредитель и CBDO компании Hacken, Сесилия Сюэ, соучредитель и генеральный директор Morph, Тесс Хау, основатель Tess Ventures, и Мэгги Лав, основатель SheFi.

Как подчеркивает Грейси Чен, инициатор Blockchain4Her и генеральный директор Bitget: «Награды Blockchain4Her — это больше, чем просто награда. Это платформа для демонстрации выдающегося вклада женщин в Web3. Блокчейн-индустрия обладает огромным потенциалом, и важно, чтобы женщины имели сильный голос и равные возможности для участия в ее развитии. Мы призываем всех женщин, деятельность которых соответствует требованиям конкурса, подать заявку и продемонстрировать свою работу».

Для получения дополнительной информации и подачи номинаций, пожалуйста, посетите страницу наград Blockchain4Her .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2484475/Bitget.jpg