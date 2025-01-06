Острее, изящнее, умнее -- DORCO выпускает бритву премиум-класса SLEEK

Компания DORCO объявляет лозунг «Бритье до совершенства», представляя бритву SLEEK с совершенно новой технологией лезвий.

Выход новой бритвы на рынки других стран запланирован на первый квартал 2025 года.

СЕУЛ, Южная Корея, 6 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания DORCO, отмечающая 70-летие со дня основания, объявила о выпуске линейки бритвенных станков премиум-класса SLEEK, воплощающих в себе многолетний опыт в области бритвенных технологий.

Sharper Sleeker Smarter - DORCO Launches Premium Razor SLEEK

Модель SLEEK стала результатом неустанных усилий DORCO в области исследований и разработок, в ней инновационная технология Thin Edge Blade сочетается с высокоточными лезвиями. Под лозунгом Бритье до совершенства это изделие обещает безупречное бритье, сводящее к минимуму раздражение кожи, обеспечивая при этом чистый результат. С учетом предпочтений молодого поколения в бритвах SLEEK функциональность сочетается со стильным дизайном, чтобы они служили не только инструментом для ухода, но и неотъемлемой частью образа жизни.

Бритвы SLEEK оснащены самыми острыми лезвиями DORCO — Super Thin Blade, которые сконструированы для точного следования контурам лица, обеспечивающего легкое и гладкое бритье. Патентованная технология покрытия продлевает срок службы лезвия, а также лезвие Thin Edge Blade повышает эффективность срезания щетины, обеспечивая более плавное бритье по сравнению с предыдущими моделями DORCO.

Выдающейся особенностью является двухслойная смазывающая полоска DORCO, которая обеспечивает на 10 % больше смазки по сравнению с предыдущими продуктами, защищая кожу во время бритья. Содержащая витамин Е и алоэ смазка помогает свести к минимуму раздражение.

Модель SLEEK воплощает в себе превосходное мастерство благодаря утонченной и инновационной конструкции. Головка Multi-Flex идеально следует контурам лица для более комфортного и точного бритья, а литая под давлением ручка с матовой серебристой поверхностью целостно сочетает в себе функциональность и изысканность. Используя технологию поворотной оси с низким центром, модель SLEEK обеспечивает беспрецедентную чистоту и комфорт, предлагая ощущения от бритья, определяющие новый уровень точности и легкости. Эти элементы дизайна повышают качество ухода за кожей и привлекательность изделия.

Модель SLEEK создана с тщательным вниманием к деталям и особенностям.

Самые передовые картриджи DORCO с шестью лезвиями.

Технология лезвий с тонкой кромкой: эта модель, сконструированная с более тонкими лезвиями, чем другие линейки бритв DORCO, обеспечивает гладкое бритье, уменьшая усилие резания для повышенного комфорта.

эта модель, сконструированная с более тонкими лезвиями, чем другие линейки бритв DORCO, обеспечивает гладкое бритье, уменьшая усилие резания для повышенного комфорта. Патентованная технология покрытия [1] : защитное покрытие DORCO укрепляет тонкий край, препятствуя разрушению.

защитное покрытие DORCO укрепляет тонкий край, препятствуя разрушению. Головка FlexMotion: применена технология Multi-Flex и амортизация для улучшения контакта с кожей и целостной адаптации к контурам лица, чтобы обеспечить чистое и комфортное бритье.

применена технология Multi-Flex и амортизация для улучшения контакта с кожей и целостной адаптации к контурам лица, чтобы обеспечить чистое и комфортное бритье. Конструкция с открытым потоком по бокам: добавляется с обеих сторон для более эффективного удаления засорения, обеспечивая гигиену и удобство использования.

добавляется с обеих сторон для более эффективного удаления засорения, обеспечивая гигиену и удобство использования. Двухслойная смазочная полоска SmoothShield: обеспечивает на 30 % больше смазки по сравнению с предыдущей моделью DORCO.

обеспечивает на 30 % больше смазки по сравнению с предыдущей моделью DORCO. Защитная планка с резиновыми микропластинами: расправляет кожу и щетину во время бритья, обеспечивая гладкость и комфорт.

«Эта бритва представляет собой вершину нашей технологии лезвий, — сказал руководитель отдела разработки продукции DORCO. — Благодаря технологии Thin Edge Blade и нашему патентованному покрытию модель SLEEK обеспечивает превосходную эффективность резки, гладкое и нежное бритье. Переработанная конструкция картриджа дополнительно подчеркивает мастерство и опыт компании DORCO».

Дизайн модели SLEEK от DORCO сочетает в себе минималистичные линии, фирменные элементы, такие как концентрический узор на кнопке и металлические акценты, а также точную обработку поверхностей, обеспечивающие изысканность и интуитивное удобство использования. Эти детали создают уникальную индивидуальность дизайна, открывая путь для будущих инноваций.

«Это новое изделие выходит за рамки одной лишь функциональности. Учитывая стиль жизни клиентов, обновленный дизайн изделия включает в себя ориентированные на потребителя идеи и ценности с современными и стильными элементами. Мы ожидаем положительного отклика от законодателей моды в сфере ухода, которые ищут инновационные и модные решения, соответствующие их современному стилю жизни, — сказал руководитель отдела дизайна продукции DORCO. —

Модель SLEEK официально вышла на рынок Южной Кореи 11 ноября 2024 года, получив широкое одобрение и достигнув высоких показателей продаж вскоре после выпуска. Глобальное распространение запланировано на 1-й квартал 2025 года в рамках стратегии DORCO по расширению присутствия на мировом рынке бритв премиум-класса.

Со дня основания в 1955 году компания DORCO завоевала репутацию мирового лидера в области бритв и производства, предлагая проверенные продукты потребителям в более чем 130 странах. Сочетая точные технологии и инновационный дизайн, компания DORCO обеспечивает отличительные ощущения от бритья с помощью решений, разработанных с учетом меняющихся потребностей потребителей.

[1] Патенты, заявленные в США и Корее.

О компании DORCO

Компания DORCO, основанная в 1955 году, является мировым лидером в области разработки и производства инновационных бритвенных изделий по всему миру. Мы продолжаем раздвигать границы возможностей технологии бритья. Широкий ассортимент безопасных бритв DORCO сочетает передовые инновационные лезвия с эргономичным дизайном, обеспечивая самое гладкое и комфортное бритье на рынке. Стремясь к качеству, мастерству и устойчивому развитию, компания DORCO обогащает ощущения от бритья для миллионов клиентов в более чем 100 странах.

Контакты

Команда Hoffman Agency Korea Dorco / [email protected]

Хисан Ким (Heesun Kim) / [email protected]

Цзюнйюн Ли (Junyong Lee) / [email protected]

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