Общий Залог ликвидности для HTX DAO достиг $42,5 млн после второго раунда - укрепление децентрализованной экосистемы

СИНГАПУР, 18 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- HTX DAO объявила о получении второго Обеспечения Ликвидности Экосистемы, состоявшемся 16 июля 2024 года. Благодаря этому внесению обеспечения 80 223 880 TRX и 9 631 105 301 954,7 $HTX (стоимостью 21 500 000 USDT) были выделены на SUN.io для повышения ликвидности, а все токены LP были зачислены на нулевой адрес. По имеющимся данным, HTX DAO получила общий залог ликвидности в размере $42,5 миллиона.

Детали внесения обеспечения можно посмотреть по следующему хэшу транзакции через TRONSCAN, проводник блокчейна TRON. (Количество токенов $HTX, внесенных в ликвидность, рассчитывается на основе цены $HTX в реальном времени).

1. Добавление ликвидности

Хэш: acd664c12d9c32e50dce2fd1c9efea4a6b19793949c515ed49ac06cb620e1331

2. Токены LP, отправленные на нулевой адрес

Хэш: 4a3912ed71f10ca59fbcc2fd61378a4cc54171f78e10f4b091cb0c5aeedfb44e

Узнайте больше о Внесении обеспечения: https://htxdao-1.gitbook.io/announcement-en

По словам представителей HTX DAO, механизм Обеспечения Ликвидности Экосистемы - это инновация, разработанная для создания децентрализованного сообщества, расширяющего возможности экосистемы, и решения проблем, связанных с безопасностью и обвинениями в централизации. Этот тщательно выстроенный механизм не только повышает устойчивость и самодостаточность экосистемы HTX DAO, но и обеспечивает прозрачность и подотчетность всех ее операций. Согласно предыдущему отчету, HTX DAO получил первоначальный Залог ликвидности 15 марта на общую сумму $21 миллион. Кроме того, следующее обеспечение назначено на 15 октября 2024 года.

Залог ликвидности HTX DAO формируется из нескольких источников, включая часть ежеквартального дохода от HTX (в настоящее время 50%) и взносы других ключевых участников HTX DAO. Это совместное Внесение обеспечения используется для повышения ликвидности токена $HTX на децентрализованных биржах, а полученные в результате токены LP будут постоянно сжигаться. Примечательно, что любой участник HTX DAO имеет возможность добровольно пожертвовать ликвидность в $HTX или TRX. Эта гарантия повышает практичность и децентрализацию управления активами и гарантирует, что ни один залогодатель в HTX DAO не сможет осуществлять эксклюзивный контроль. Для децентрализованного управления ликвидностью используется проактивный подход, который систематически решает проблему централизации в хранении фондов и одновременно укрепляет безопасность пула и приложений $HTX.

Основанная 18 января 2024 года, HTX DAO включила в свою экосистему 19 крупных разработчиков, в том числе HTX, TRON, Poloniex, BitTorrent, Spark Digital Capital, APENFT, Stratified Capital, JustLend DAO, OIG Group, Double Peak, stUSDT, Zebec, USDD, ANKR, SUN.io, Merkle 3s Capital, WINkLink, TUSD и Owlit Finance. Все эти крупные разработчики являются видными представителями различных секторов индустрии блокчейна. HTX DAO придерживается исключительно высоких стандартов прозрачности и участия в жизни сообщества. В перспективе это способствует формированию разнообразного и динамичного ландшафта, где участники, новаторы и заинтересованные стороны совместно определяют траекторию эволюции блокчейна.

Об HTX DAO

Являясь мультичейн децентрализованной автономной организацией (DAO), HTX DAO демонстрирует инновационный подход к управлению. В отличие от традиционных корпоративных структур, она использует децентрализованную структуру управления, состоящую из диверсифицированной группы, совместно приверженной успеху этой организации.Эта уникальная экосистема выступает за открытость и поощряет всех участников DAO предлагать идеи, которые могут способствовать развитию HTX DAO.

Контактная информация

Веб-сайт: www.htxdao.com

Адрес электронной почты: [email protected]

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