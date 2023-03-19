Ультратонкий защищенный телефон -- IIIF150 выпускает новый продукт серии Air

ГОНКОНГ, 19 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Защищенные телефоны обычно напоминали большие черные «броневики». Команда IIIF150 убеждена в том, что в сфере разработок и дизайна защищенных телефонов открыты дополнительные возможности. При наличии жесткой конструкции и большого аккумулятора защищенные телефоны все же могут быть легкими и разнообразными. Компания IIIF150 занимается внедрением на рынок новейших дизайнов защищенных телефонов.

Air1 Ultra+

Например, компания старается создать привлекательные защищенные телефоны, со смелым, но эстетичным дизайном, используя яркие задние крышки, модные узоры, ультратонкий дизайн, потрясающую светодиодную подсветку и т. д. Защищенные телефоны IIIF150 представляют собой продвинутые защищенные телефоны, но не только в дизайнерском, а и в техническом плане. После тестирования большого количества материалов команда IIIF150 наконец нашла идеальное решение для задней крышки. Оно позволяет красочным узорам надежно прилипать к подложке, сохраняя при этом превосходный уровень прочности и не боясь износа.

Все продукты IIIF150 обладают водонепроницаемостью со степенью защиты IP68 и IP69K, а также соответствуют стандарту MIL-STD-810H, что является гарантией сохранности устройства после падения, удара, вибрации, намачивания и экстремальной температурыВ марте этого года IIIF150 представит на рынке свой новый стильный, надежный защищенный телефон Air1 Ultra+ с ультратонким дизайном.

Модель Air1 Ultra+ обладает внушительным набором технических характеристик. Телефон оснащен 6,8-дюймовым дисплеем FHD+, имеющим плавную частоту обновления 120 Гц. Он имеет повышенную чувствительность, поэтому его можно легко использовать мокрыми руками или в перчатках. Телефон работает под управлением MediaTek Helio G99. Это 6 нм процессор, обеспечивающий более плавное функционирование, более четкий захват, повышенную энергоэффективность и более надежное соединение. Он сопряжен с оперативной памятью в 12 ГБ плюс расширенной оперативной памятью в 12 ГБ и внутренней памятью в 256 ГБ.

Технические характеристики

Чипсет: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 ЦП: Восьмиядерный (2×2,2 ГГц Cortex-A76 и 6×2,0 ГГц Cortex-A55)

Восьмиядерный (2×2,2 ГГц Cortex-A76 и 6×2,0 ГГц Cortex-A55) Графический процессор: Arm Mali -G57 MC2

Arm -G57 MC2 ОС: Android 12

Android 12 Размеры: 176,3*81,8*11,8 мм

176,3*81,8*11,8 мм Дисплей:

-6,8 дюйма; разрешение 2460x1080 пикселей; частота обновления 120 Гц; Punch-Hole; стекло Gorilla Glass

Память:

-ОЗУ: 12 ГБ ОЗУ + 12 ГБ расширенной оперативной памяти

-Внутренняя: 256 ГБ

-Слот для карт: до 1 ТБ

Камера:

-Задняя (основная): 64 Мп, Sony IMX686

-Фронтальная: 32 Мп, Sony IMX616

-Ночного видения (инфракрасная): 24 Мп, видимость 20 метров

Сканер отпечатков пальцев: боковой

боковой Аккумулятор: 7000 мАч, быстрая зарядка мощностью 30 Вт

7000 мАч, быстрая зарядка мощностью 30 Вт Частота: глобальная

Справка: Официальный магазин IIIF150

Официальный сайт: www.iiif150.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2034472/BR_IIIF150_has_released_a_new_product_in_their_Air_series__the_Ultra_Thin_Rugged_Phone.jpg

SOURCE IIIF 150