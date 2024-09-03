Новая глава международной стратегии Kaiyi Auto

--Многочисленные международные модели дебютируют на 3-й Всемирной конференции по аккумуляторным батареям

ИБИНЬ, Китай, 3 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 1 сентября 2024 года в городе Ибинь, провинция Сычуань, состоялась 3-я Всемирная конференция по аккумуляторным батареям. Компания Kaiyi Auto провела мероприятие «Lead by Green Power Sailing to the World — Kaiyi Global Unveiling of New International Version Product», чтобы полностью раскрыть стратегию глобализации. На конференции дебютировали международная версия Kaiyi X7 iHD, Kaiyi X3 Pro EV и Kaiyi e-Qute 02.

New Chapter of Kaiyi Auto International Strategy -- Multiple International Models debuts at 3rd World Power Battery Conference

Kaiyi X3 Pro EV RHD и Kaiyi e-Qute 02 RHD, сочетающие в себе преимущества большого пространства, высокой мощности, большой дальности и высокой безопасности, намного превосходят конкурентов в том же сегменте. В этом году они будут выпущены в Непале, Таиланде, Малайзии и на других рынках Юго-Восточной Азии. Что касается Kaiyi X7 iHD, то это гибридный внедорожник среднего размера, который сочетает в себе три основных преимущества флагманской рамы Chery Group + ультрагибридную трансмиссию 1.5T + батарею CATL. Китайская версия модели была запущена в Китае 20 августа и привлекла большое внимание клиентов.

В этом году бренду Kaiyi исполняется 10 лет. За последние десять лет, от основания бренда до эффективного строительства смарт-фабрики, от создания Научно-исследовательского института интеллектуальных подключений до стратегического сотрудничества с Huawei, Tencent и CATL, компания Kaiyi Auto шаг за шагом расширяла охват бренда путем внутреннего развития и внешнего сотрудничества; и от исследований и разработок независимых продуктов до приглашения глобальных пользователей осуществлять углубленное совместное создание продукта, Kaiyi Auto шаг за шагом становилась популярным автомобильным брендом среди китайских и зарубежных потребителей, практически реализуя свою философию развития «Клиент прежде всего».

В качестве основной инициативы стратегии углубления глобализации дебют Kaiyi X7 iHD, Kaiyi X3 Pro EV RHD и Kaiyi e-Qute 02 RHD приносит новый выбор высококачественных китайских автомобильных продуктов для глобальных пользователей, открывая новую главу международной стратегии Kaiyi Auto. В будущем Kaiyi Auto будет предоставлять более качественные продукты и услуги для глобальных клиентов с позитивным отношением и твердой решимостью.

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