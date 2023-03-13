Новые логотип и слоган Likee побуждают пользователей исследовать свои интересы

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Likee

13 мар, 2023, 06:00 GMT

СИНГАПУР, 13 марта 2023 г. /PRNewswire/-- Likee, являющаяся одной из наиболее популярных в регионе платформ для размещения коротких видеороликов, объявила о выпуске нового логотипа и слогана "Explore What You Love" ("Исследуйте то, что вам нравится"), который будет представлен на веб-сайте компании 13 марта 2023 года. С момента её основания в 2017 году, Платформа Likee переживает период быстрого роста и развития, а новая идентичность представляет собой динамичное будущее платформы.

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Likee's Refreshed Logo and Slogan Invite Users to Explore Their Interests
Likee's Refreshed Logo and Slogan Invite Users to Explore Their Interests

Команда Likee с особой внимательностью разработала новый логотип, сохраняя при этом сущность своей старой идентичности. В центре логотипа бренда все так же, как и прежде изображена фигура в форме сердца, символизирующая дружественное сообщество, которым является платформа Likee. Новый логотип наполнен молодежной энергией, передаваемой с помощью красно-розового цвета светлых тонов и более округлой формы сердца. Таким образом ставится акцент на инклюзивность платформы и многообразие обслуживаемых ею сообществ.

Новый слоган "Исследуйте то, что вам нравится" подчеркивает стремление платформы Likee предоставлять пользователям возможность исследовать свои интересы и увлечения в безопасной и творческой среде. Эта платформа предлагает широкий спектр категорий контента, включая танцевальный, игровой, модный и локализованный контент, отражающий культурное разнообразие ее пользователей и позволяющий каждому отдельно взятому человеку находить свой любимый контент и делиться им с другими людьми.

В течение последних лет Likee раз за разом показывает, что это не просто платформа для потребления контента. Скорее она формирует сообщество, в котором пользователи могут находить единомышленников и взаимодействовать с ними с использованием различных функций, встроенных в приложение, таких как онлайн-сеансы для мгновенного взаимодействия или функция "Циклы" для поиска групп по интересам и последующего общения с членами таких групп. Обновленный имидж бренда Likee также отражает инновационные функции платформы и постоянно расширяющуюся сеть талантливых создателей контента, которые вдохновляют пользователей на расширение их творческих границ.

"Мы с огромным удовольствием представляем наш новый фирменный стиль, символизирующий направление развития и расширения компании Likee", – заявил представитель компании Likee. – Благодаря нашему новому логотипу и слогану мы стремимся к созданию более динамичного и инклюзивного сообщества, в котором каждый сможет исследовать свои интересы и взаимодействовать с единомышленниками. Организовывая более персонифицированный и увлекательный процесс использования платформы, мы верим в то, что у Likee впереди светлое будущее, и с радостью готовы делиться этими приятными моментами и отпраздновать их с нашими ценными пользователями".

Этот ребрендинг знаменует собой новую фазу роста и эволюции компании Likee. Платформа приглашает всех желающих присоединиться к исследованию того, что им нравится. Совместно со своими уважаемыми пользователями и вдохновляющей новой идентичностью платформа Likee планирует и далее лидировать в области короткометражного видеоконтента. Likee с радостью ступает на этот новый путь вместе со своими пользователями и с нетерпением ожидает более динамичного будущего, наполненного безграничными возможностями и захватывающими новыми впечатлениями.

О компании Likee 

Likee – это динамичное сообщество, ориентированное на интересы миллионов пользователей из стран Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии посредством создания короткометражных видеороликов. Оно представляет собой вдохновляющую платформу для поиска и установления связей с единомышленниками, начиная с поклонников липсинкинга и заканчивая любителями различных видов спорта. На платформе Likee создатели могут беспрепятственно перемещаться и находить нужную им аудиторию, делиться своими историями, а также без малейших усилий устанавливать важные связи со своими подписчиками.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2030996/Picture1.jpg

SOURCE Likee