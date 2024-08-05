Бесплатная предварительная регистрация на Music China 2024 официально открыта

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Music China

05 авг, 2024, 02:00 GMT

ШАНХАЙ, 5 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Долгожданная выставка Music China 2024 пройдет в Шанхайском новом международном выставочном центре (SNIEC) с 10 по 13 октября 2024 года. Ожидается, что эта выставка займет 14 павильонов, достигнет уровня 150 000 кв. метров и в ней примут участие свыше 2000 известных предприятий из более чем 20 стран и регионов мира, чтобы показать свои последние достижения.

В то же время, чтобы сосредоточиться на разнообразных потребностях аудитории разного возраста, на выставке Music China 2024 будут организованы Music Xtension, выставочная зона Silver Music Life Exhibition, а также «Маленькие музыканты» и другие живые мероприятия.

Чтобы большинство посетителей и покупателей могли посещать и покупать более эффективно, на выставке специально запущена программа VIP Club, которая предоставляет участникам ряд ценных услуг и привилегий.

В то же время, предварительная регистрация на Music China 2024 также полностью запущена и будет бесплатной для всех зарубежных профессиональных покупателей. Вы можете посетить официальный веб-сайт, чтобы зарегистрироваться для получения дополнительной информации о выставке и эксклюзивных льгот. Кроме того, иммиграционные власти Китая объявили политику 144 часов безвизового транзита. Чтобы подробнее узнать об этой политике, посетите следующий веб-сайт: https://en.nia.gov.cn/n147418/n147463/c156086/content.html.

Давайте вместе дождемся этого праздника музыки и технологий и станем свидетелями процветания и развития индустрии музыкальных инструментов!

Вышеуказанная информация приводится по состоянию на 30 июля 2024 года, и организатор оставляет за собой право на ее окончательную интерпретацию.

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Примечание для редакторов: 

Для посещения этой выставки посетители и покупатели должны перейти по ссылке для предварительной регистрации http://guozhanen_yueqi.021team.com/  или проконсультироваться по адресу [email protected] .

О выставке Music China

Выставка Music China, впервые состоявшаяся в 2002 году, по прошествии 20 лет развития добилась признания ее одной из самых влиятельных выставок музыкальных инструментов в мире. Принимающие участие в выставке компании и представленные на выставке изделия охватывают всю отрасль, от разработки и производства инструментов до обучения музыке.

О компании Shanghai Intex

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd первоначально была специализирующимся на организации выставок подразделением компании Shanghai Intex, новаторского организатора выставок, основанного в 1995 году. Начиная с 1998 года компания Shanghai Intex организовала более 100 отраслевых выставок и конференций с общей выставочной площадью более 2 миллионов квадратных метров, охватывающих креативную сферу, здравоохранение, образ жизни, передовое производство и бытовую электронику.

Контакты: Вивиан Чжоу (Vivian Zhou)
+86 21 62951287
[email protected]

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