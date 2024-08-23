Стриминг смотрит в будущее: NIMO и Tencent Games совместно исследуют новые направления в глобальной игровой индустрии

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Nimo

23 авг, 2024, 09:21 GMT

COLOGNE, Germany, 23 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Выставка Gamescom 2024 торжественно открылась 21 августа в выставочном центре Koelnmess в Кёльне. Она является одной из трёх крупнейших мировых выставок видеоигр. Это крупномасштабное ежегодное событие игровой индустрии привлекает множество игровых компаний и поставщиков услуг, связанных с играми, со всего мира. Среди участников и известная в Юго-Восточной Азии игровая и развлекательная платформа для стриминга NIMO, которая впервые объединилась с Tencent Games для участия в Gamescom.

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NIMO CEO Leo Li
NIMO CEO Leo Li

На стенде NIMO представлены уникальные товары: коллекционные фигурки, брендовые футболки, специальные подушки. Благодаря высококачественному контенту на платформе NIMO, широкому ассортименту ресурсов и тесному сотрудничеству с Tencent Games стенд привлек внимание множества партнёров, которые пришли на выставку для консультаций и переговоров. Многие из них выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с молодой стриминговой платформой. NIMO также пригласила на Gamescom известного вьетнамского стримера Mixi. На выставке он примерил брендированную одежду NIMO, пообщался с фанатами, сделал с ними фотографии и подарил коллекционные фигурки. Это подчёркивает, насколько серьёзно китайская стриминговая платформа относится к данному мероприятию.

На выставке Gamescom 2024 студии популярной компании Tencent Games — Timi Studios, MoreFun Studios и их технологические команды, а также международный игровой бренд Tencent — Level Infinite представили новейшие игровые продукты, такие как последние версии игр «Arena Breakout: Infinite», «Delta Force: Hawk Ops», «Exoborne» и «Vrising». Используя передовые технологии, включая ИИ, они дарят пользователям по всему миру уникальный игровой опыт. Кроме того, Tencent Games объединилась с Anti-Cheat Expert (ACE), WeTest, Cloud-enabled Studios и NIMO, чтобы продемонстрировать глобальные игровые решения. Успехом Tencent Games во многом обязан этим решениям, которые помогают разработчикам и создателям игр эффективно создавать более качественные игровые продукты.

Компания Tencent Games провела тематическую презентацию «Online Game Solution Space» для ведущих мировых разработчиков, брендовых клиентов и профессионалов игровой индустрии, в которой было рассказано о применении этих решений на этапах разработки и продвижения игр. NIMO как стратегический партнер Tencent Games на этом мероприятии впервые официально объявила, что стала частью «Marketing Solutions» в рамках «Online Game Solution» от Tencent Games, взяв на себя ключевые роли в «выпуске» и «распространении» игр. Этот шаг означает дальнейшее расширение сотрудничества между NIMO и Tencent Games и ее игровыми продуктами, такими как «Arena Breakout: Infinite», «Honor of Kings» и «Tarisland». Обе стороны намерены максимально эффективно использовать преимущества качественных игровых продуктов, локальные ресурсы для работы за рубежом и профессиональные стратегии управления, чтобы повысить эффективность выпуска, распространения и коммерческую ценность ведущих игровых продуктов.

На выставке NIMO представила глобальной игровой индустрии свои комплексные возможности в таких областях, как стратегия выпуска игр, игровой стриминг и дистрибуция, брендовый маркетинг, включая локализацию и продвижение игр, управление сообществами, дистрибуцию внутриигровой валюты и проведение локализованных маркетинговых мероприятий. Руководитель коммерческого отдела NIMO Джо Чин отметил, что из-за недостатка опыта на локальных рынках большинство компаний сталкиваются с трудностями при выходе на зарубежные рынки. NIMO благодаря шестилетнему опыту в развитии и накоплении локальных ресурсов становится для многих производителей игр важным мостом для выхода на зарубежные рынки.

В настоящее время NIMO объединяет ведущих инфлюенсеров (KOL) из стран Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других регионов. В Юго-Восточной Азии платформа создала богатую сеть ключевых медиа, сообществ пользователей, ведущих киберспортивных арен и высококлассных многофункциональных комплексов. Это привело к созданию целостной экосистемы, которая охватывает планирование и организацию турниров, совместное управление играми и локализованный контент-маркетинг.

По мере дальнейшего углубления сотрудничества с Tencent Games NIMO продолжит усиливать интеграцию с различными игровыми продуктами и обмен ресурсами. Как универсальная платформа для распространения игр, глобальное агентство по маркетингу с инфлюенсерами и профессиональный организатор киберспортивных турниров NIMO будет эффективно использовать свои надежные деловые  связи, медиа-ресурсы и маркетинг сообществ, чтобы предоставлять более эффективные и разнообразные коммерческие услуги для игровых компаний и различных брендов.

О NIMO:

NIMO — ведущая глобальная платформа для прямых трансляций под управлением компании HUYA Inc. NIMO была запущенна в 2018 году и в настоящее время имеет офисы и команды в разных странах и регионах, включая Восточную Европу, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. NIMO заключила партнерские соглашения со многими известными киберспортивными командами и ведущими стримирами со всего мира, а также является официальной платформой для прямых трансляций множества мировых киберспортивных событий.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2488243/Live_Streaming_Leading_the_Future_NIMO_and_Tencent_Games_Join_Forces_to_Explore_New_Global_Gaming_Tr.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2488244/NIMO_s_CEO_Leo_Li.jpg

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