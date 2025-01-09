Прорыв в области процессоров RISC-V: компания SpacemiT разработала серверный центральный процессор V100 для приложений ИИ следующего поколения

ХАНЧЖОУ, Китай, 9 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания SpacemiT, китайский производитель процессоров RISC-V для ИИ, объявила о прорыве в разработке своего серверного центрального процессора SpacemiT Vital Stone® V100. Сегодня она предоставляет полную аппаратную и программную платформу для процессора RISC-V, которая полностью поддерживает серверные спецификации.

Ключевые объекты интеллектуальной собственности (IP)

X100 Multicore System Software

Процессор RISC-V Core X100, AIA и APLIC с поддержкой виртуализации прерываний, IOMMU с поддержкой виртуализации памяти, IOPMP с поддержкой функций безопасности, LPC и eSPI с поддержкой связи с основными BMC и т. д.

64-разрядный процессор серверного класса RISC-V core X100 обеспечивает производительность одного ядра >9 пунктов/ГГц по спецификации SPECINT2006 при частоте 2,5 ГГц (12 нм). Процессор X100 поддерживает профиль RVA23, полную виртуализацию (Hypervisor 1.0, AIA 1.0, IOMMU), функции RAS, расширение Vector 1.0, векторное шифрование и дешифрование, безопасность, 64-ядерное межсоединение и многое другое.

IOMMU IP соответствует спецификации архитектуры IOMMU RISC-V и интерфейсу DTI AXI4-Stream, поддерживая настраиваемые параметры: DID, PID, виртуальный адрес, ширина физического адреса и различные уровни размеров кэша преобразования. Может гибко интегрироваться в разные места в магистральной системе SoC для обеспечения распределенной периферийной виртуализации и ускорения акселератора.

Ключевые подсистемы

Включают подсистему ЦП, подсистему шины, подсистему IOMMU, подсистему прерываний, подсистему отладки и трассировки, подсистему тактового генератора и генератора сигналов сброса, подсистему управления и контроля RMU и т. д., реализуя разработку платформы чипа серверного ЦП.

Прогресс в области НИОКР программного обеспечения

На базе платформы серверного процессора собственной разработки завершена разработка прошивки серверной платформы, соответствующей спецификации RISC-V BRS. Она включает в себя openSBI/UEFI (BIOS)/Linux и другое низкоуровневое ПО, которое соответствует требованиям Supervisor Binary Interface (SBI), UEFI (BIOS), SMBIOS, ACPI и другим спецификациям. Выполнены адаптация и портирование операционной системы Linux, она поддерживает безопасную операционную систему стандарта GlobalPlatform OP-TEE. Прошивка платформы и операционная система теперь могут успешно запускаться и демонстрироваться на FPGA платформы серверного процессора.

О компании SpacemiT:

Компания SpacemiT — это предприятие, специализирующееся на вычислительной экосистеме, которое опирается на архитектуру RISC-V нового поколения, охватывающее полный набор вычислительных технологий, таких как высокопроизводительные ядра процессоров RISC-V, ядра процессоров для ИИ, чипы процессоров для ИИ и программные системы. Она предоставляет комплексные решения для вычислительных систем и стремится создать лучшую собственную вычислительную платформу для новой эпохи больших моделей ИИ с использованием процессоров RISC-V для ИИ, тем самым способствуя разработке новых вариантов применения, таких как компьютеры для ИИ и роботы с поддержкой ИИ. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.spacemit.com/en/.

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