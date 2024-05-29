Лидер отрасли, блестящий бренд SITRAKс разнопрофильными транспортными средствами принял участие в выставке СТТ-2024. Sinotruk 29 мая, 2024, 11:27 GMT Поделиться этой статьей Поделиться этой статьей МОСКВА, 29 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- 28 мая 2024 года в Москве официально стартовала Международная специализированная выставка строительной техники и технологий (СТТ), на которой SITRAK представил множество разнообразной техники. Continue Reading



Десант всей линейки

В этом году на выставке представлены различные модели тяжёлых грузовиков Sitrak, включая тягачи, самосвалы, спецмашины и т. д.. Тем самым демонстрируя силу бренда в производстве высококачественных коммерческих автомобилей и разработке технологических инноваций. Кроме того на выставке впервые были представлены лёгкие грузовики и пикапы. Двигатель WP14T, коробка передач S-AMT16 и другие комплектующие, а также интеллектуальная диагностическая система EOL также стали центром выставки.

Новейшая продукция - ориентир ценности

Во второй день выставки успешно прошла презентация новой продукции Sitrak. Были представлены новые модели тягача C9H, газового тягача G7S и лёгких грузовиков HOWO. На мероприятии были подробно представлены 3 новых продукта, отличительными чертами которых стали высокая мощность, эффективность и энергосбережение, стабильность и надёжность. Выход на российский рынок трех новых моделей Sitrak гарантирует российским клиентам наиболее эффективные транспортные решения.

Цифровизация для бесперебойной работы

В сфере послепродажного обслуживания бренд SITRAK запустил интеллектуальную диагностическую систему EOL. Наши профессионалы провели демонстрацию диагностики на стенде, которая делает возможной быструю диагностику неисправностей автомобилей.

Элитный передвижной дом

Бренд Sitrak также продемонстрировал совершенно новую двуместную кабину, а посетители выставки смогли оценить улучшенную теплоизоляцию, технологию интеллектуального контроля, систему снижения шума в кабине и другие новшества, которые были спроектированы специально в ответ на частые запросы клиентов. Каждая деталь демонстрирует неустанное стремление SITRAK к улучшению качества продукции, чтобы обеспечить более комфортное вождение для наших клиентов.

Как подчеркнул в своём выступлении представитель компании, Россия обладает огромной территорией и полноценной инфраструктурой, что делает её важным логистическим и транспортным хабом в Европе. SITRAK как бренд мирового уровня продолжит стремиться к инновациям в продукции и технологиях, предоставлять пользователям надёжные, высококачественные, удобные и эффективные услуги, а также создавать большую ценность для российской логистической и транспортной отрасли.

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