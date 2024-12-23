Почувствуйте волшебство Рождества с Toshiba TV -- Страна чудес у вас дома

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Toshiba TV

23 дек, 2024, 12:05 GMT

ГОНКОНГ, 23 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- По мере приближения Рождества Toshiba TV приглашает семьи погрузиться в очаровательный дух праздников с Toshiba TV Z670 — идеальным компаньоном для создания незабываемых воспоминаний. Благодаря своим исключительным визуальным и звуковым возможностям в сочетании с передовыми игровыми функциями телевизор Toshiba Z670 призван наполнить радостью и весельем ваш дом в этот праздничный сезон.

Праздник для глаз

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TOSHIBA TV_Embrace the Magic of Christmas with Toshiba Your Indoor Wonderland
TOSHIBA TV_Embrace the Magic of Christmas with Toshiba Your Indoor Wonderland

Откройте для себя дух праздника с серией телевизоров Toshiba TV Z670, тщательно разработанных для обеспечения беспрецедентного аудиовизуального опыта. Испытайте магию сезона, воплощенную в жизнь с помощью REGZA Engine ZRi, который использует сложные алгоритмы для повышения точности передачи цвета и контрастности, предлагая яркие, похожие на домашний кинотеатр возможности. Пусть ваш дом наполнят радостные рождественские хоралы, усиленные передовыми аудио- и визуальными технологиями Toshiba TV. Благодаря им оптимизируется звуковой выход для создания звуковой атмосферы с эффектом погружения, богатого и яркого звукового ландшафта, который выводит каждый праздник на новый уровень.

Побалуйте себя веселыми моментами с домашними развлечениями

Преобразите свои рождественские праздники с телевизорами серии Toshiba TV Z670, идеальным центральным элементом семейных встреч и праздничных развлечений. Сделайте лучше семейные игровые сеансы с помощью Variable Refresh Rate (переменной частоты обновления (VRR)) при 144 Гц, уменьшая размытие движения для быстродействия. В сочетании с автоматическим режимом низкой задержки (ALLM), который сводит к минимуму задержку ввода, эта функция обеспечивает реактивный и увлекающий игровой опыт для игроков всех возрастов. Превратите свою гостиную в уютный рождественский кинотеатр после дружеских семейных матчей, где потрясающее качество изображения и захватывающий звук с эффектом погружения создают волшебный вечер кино для всей семьи.

Откройте для себя рождественскую магию с ИИ

Откройте для себя чудеса Рождества с помощью телевизоров серии Toshiba TV Z670, предлагающих детям новые перспективы и незабываемые впечатления в этот праздничный сезон. Инновационная функция AI Auto View Pro гарантирует, что каждый сможет наилучшим образом насладиться рождественской классикой, поскольку телевизор автоматически регулирует яркость и цвет в зависимости от окружающей обстановки, обеспечивая идеальное изображение каждой сцены.

Пусть в это Рождество Toshiba станет частью семейных торжеств. Создайте страну чудес у себя дома с телевизором Toshiba Z670 и наполните его радостью, смехом и незабываемыми моментами.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт @Toshiba TV Global

О компании Toshiba TV 

Обладая более чем 70-летним опытом в области производства телевизоров, компания Toshiba TV известна своим технологическим совершенством, инновационными идеями и революционными изобретениями. Ставя во главу угла превосходное качество изображения и звучания, Toshiba TV устанавливает новые стандарты в сфере развлечений. Черпая вдоховение в стремлении своих клиентов к совершенству, Toshiba TV предоставляет им ответственные продукты, делающие наш мир лучше. Уделяя пристальное внимание деталям и опираясь на достижения технического прогресса, компания Toshiba TV сочетает эстетически привлекательный дизайн, гарантию качества и репутацию бренда, чтобы подчеркнуть свою приверженность принципу аутентичности и искреннюю преданность потребителю, которая выражается в неизменной философии дизайна и высочайших стандартах качества телевизоров Toshiba.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2585990/TOSHIBA_TV_Embrace_Magic_Christmas_Toshiba_Your_Indoor_Wonderland.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2382469/Toshiba_logo.jpg 

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