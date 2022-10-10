Воплощение совершенства -- телевизор Toshiba X8900K

ГОНКОНГ, 10 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Необычайной красоты с потрясающим качеством экрана телевизор Toshiba X8900K — не просто телевизор цифрового века, а шедевр мастера. Этот OLED-телевизор, заслуживший признание во всем мире в первые же месяцы после выпуска, выводит визуальные ощущения на новый потрясающий уровень благодаря по-настоящему выдающимся функциям. Кроме того, телевизор Toshiba продолжает превосходить себя: в конце года на бразильском рынке дебютирует высокотехнологичная модель X9900. По сравнению с X8900K, в модели X9900 дополнительно повышено качество звука и изображения, а технология Screen Sound дарит звук кинематографического качества.

С первого же взгляда пользователи будут поражены сверхэлегантным безрамочным дизайном X8900K. Благодаря необычайному сверхтонкому OLED экрану толщиной 4,9 мм, со вкусом выполненному в художественном стиле цельного металлического листа, этот телевизор является воплощением современной телевизионной технологии. Незабываемый восторг от огромного безрамочного экрана возникает благодаря изображению настолько реальному, что пользователи чувствуют себя втянутыми в каждую сцену, максимально наслаждаясь каждым визуальным элементом.

Модель X8900K, работающая на самой высококачественной операционной системе в сфере телевизионных технологий VIDAA, обеспечивает непревзойденное качество просмотра на большом экране. Это также отражено введением функции управления смартфоном. Замените обычное дистанционное управление со всеми его проблемами на управление со смартфона, дублирующее пульт дистанционного управления телевизором. Эта функция телевизора Toshiba X8900K совместима со смартфонами на базе Android и iOS. Установите приложение Remote Now на смартфон и легко подключайте его к телевизору Toshiba.

Еще одной интригующей особенностью телевизора Toshiba X8900K является беспроводное соединение по Bluetooth, обеспечивающее передачу аудиосигнала с полным эффектом присутствия. Модель X8900K, выводящая звуки любимого пользовательского контента в уши в подходящих децибелах чистого звучания, создает собственную лигу.

Благодаря операционной системе VIDAA этот телевизор работает с наушниками и динамиками Bluetooth без ущерба для безупречного аудиосигнала. Почувствуйте все эмоции не прерываясь, когда телевизор Toshiba TV X8900K усиливает совершенство звука с помощью широкого спектра аудиогаджетов с поддержкой Bluetooth.

Сочетание великолепного дизайна, совместимости со смартфоном и способности обеспечивать мощные вибрации звука с помощью динамиков и наушников Bluetooth делает телевизор Toshiba X8900K воплощением совершенства.

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SOURCE Toshiba TV