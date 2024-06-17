Ваше место на матчах UEFA EURO 2024™ обеспечит лучшая линейка телевизоров TOSHIBA с ИИ

ГОНКОНГ, 17 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Футбольные фанаты готовятся к чемпионату UEFA EURO 2024™ с лучшими игровыми телевизорами Toshiba TV Z670. В качестве ОФИЦИАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗОРА ЧЕМПИОНАТА UEFA EURO 2024™ телевизоры Toshiba обеспечат захватывающий просмотр футбольных матчей на экранах телевизионной линейки с функциями искусственного интеллекта. Чтобы отпраздновать блестящие моменты, которые обещает чемпионат, Toshiba TV вручает подарочную карту Amazon на 100 долларов США через свою социальную платформу! Просто ставя отметку «нравится», подписываясь и комментируя публикации @ToshibaTVGlobal, фанаты могут повысить свои шансы на выигрыш этого приза.

Оптимизированные визуальные эффекты, адаптированные для динамики футбольных матчей

Процессор Toshiba REGZA Engine ZRi в телевизоре Z670 переносит футбольных болельщиков в самый центр событий. В режиме AI Football они смогут видеть быстро движущиеся объекты кристально чисто, а действия на футбольном поле значительно подробнее. Чтобы болельщики могли увидеть, как любимый игрок забивает выигрышный гол, функция оптимизации AI Picture Optimizer автоматически настраивает контрастность и детальность изображения в соответствии с игрой. От сочных зеленых полей до яркой формы игроков — каждый матч оживает за счет функций масштабирования AI 4K Upscaling и коррекции цвета Quantum Dot Color, которые превращают трансляции с низким разрешением в качество, близкое к разрешению 4K, и раскрывают реалистичные цвета изображения.

Мощные аудиоэффекты дают ощущение присутствия на стадионе

Мощная аудиосистема телевизора Toshiba TV Z670 позволяет зрителям почувствовать себя в центре игры. Функции REGZA Bass Woofer Pro, Tru Bass Booster и Dolby Atmos обеспечивают потрясающий объемный 3D-звук, передающий атмосферу живого стадиона. Будь то рев толпы или напряженность каждого матча, насыщенный звук переносит волнение каждой игры прямо в комнату болельщика.

Приглашаем всех на чемпионат UEFA EURO 2024™

Модель Z670, предлагаемая в размерах от 55 до 85 дюймов, имеет широкий угол обзора и антибликовую поверхность экрана, обеспечивая четкое изображение со всех точек обзора без бликов. Собирайте всех на матчи UEFA EURO 2024™ — с Toshiba TV «каждый момент блестящий»!

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О компании Toshiba TV

Обладая более чем 70-летней историей в области производства телевизоров, компания Toshiba TV известна своим изысканным мастерством, инновационными идеями и революционными изобретениями. Придавая первостепенное значение превосходному качеству изображения и восприятию звука, Toshiba TV устанавливает новые стандарты в сфере развлечений. Toshiba TV берет свое начало из стремления клиентов к совершенству и обеспечивает мир ответственными изделиями, делающими мир лучше. Подчеркивая внимание к деталям изделий и технологическому прогрессу, компания Toshiba TV сочетает эстетически приятный дизайн, гарантию качества и репутацию бренда, чтобы подчеркнуть свою приверженность подлинности в реальном мире и искреннюю преданность своим потребителям, демонстрируя давнюю философию дизайна Toshiba TV и неизменное стремление к качеству продукции.

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