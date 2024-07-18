Простая конвертация рублей в USDT через банковский перевод на Bitget

Виктория, Сейшельские острова, 18 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget представила новый сервис эксклюзивно для российских клиентов. Теперь пользователи с верифицированными аккаунтами Bitget могут вносить рубли (RUB) с помощью банковского перевода для быстрой и удобной конвертации в криптовалюту.

Почему это важно?

Запуск депозитов в рублях через банковский перевод на Bitget — это важная доработка по нескольким причинам. Сервис открывает новые возможности для российских пользователей, а также помогает им выйти на крипторынок. Поддержка депозитов в рублях на Bitget снижает сложность процесса внесения средств и устраняет барьеры, с которыми ранее сталкивались пользователи при конвертации местной валюты в криптовалюты, и, следовательно, повышает их доступность. Кроме того, пользователи могут переводить средства с местных банковских счетов на счет Bitget без сторонних провайдеров или множества конвертаций, а также с более простым и удобным интерфейсом.

Как купить USDT за рубли с помощью банковского перевода на Bitget?

Покупка USDT за рубли на Bitget — это быстрый и простой процесс:

Шаг 1: перейдите на официальный сайт Bitget

Перейдите на официальный сайт Bitget и нажмите на раздел [Купить крипто].

Шаг 2: выберите банковский перевод

Наведите курсор на [Оплатить с помощью], выберите [RUB] и [Банковский перевод] в качестве способа оплаты.

Шаг 3: пройдите верификацию личности

Как индивидуальные, так и институциональные пользователи должны пройти верификацию личности, чтобы вносить депозиты.

Шаг 4: переведите рубли

У вас есть 20 минут, чтобы перевести на карту точную сумму в рублях, указанную в вашем ордере. Убедитесь, что перевод осуществляется одной транзакцией.

Шаг 5: подтвердите перевод

Нажмите кнопку [Завершено] после выполнения перевода. Если перевод (1) не завершен правильно в установленный срок, (2) не на правильную сумму, (3) не за один перевод, (4) не переведен на правильный номер карты, ваши средства могут быть навсегда утеряны.

Шаг 6: проверьте статус

Как только поступит депозит, вы получите уведомление по электронной почте и в сообщении на сайте. Также можно проверить статус транзакции на странице активов или депозита.

В заключение

Поддержка Bitget депозитов в рублях через банковский перевод меняет правила игры для российских пользователей и делает криптоторговлю еще более доступной, удобной и безопасной. Новая услуга в сочетании с другими методами депозита в рублях обеспечивает быстрые и простые транзакции, а также улучшает торговый опыт пользователей. Будьте уверены, что Bitget ставит пользователей на первое место, и следите за появлением новых способов депозита для каждого региона!