Благодаря прецизионной онкологии 69-летняя пациентка из Казахстана возвращает свою жизнь, принимая ежедневно одну таблетку

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- 69-летняя г-жа Майя (Maya), энергичная бабушка и заядлый любитель пеших прогулок из Казахстана, начала испытывать постоянную одышку. У бывшей курильщицы был диагностирован немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) IV стадии. Несмотря на то, что она прошла два курса химиотерапии у себя в стране, симптомы ухудшились, что побудило семью проехать более 2 500 км, чтобы обратиться за передовой медицинской помощью в женский онкологический центр Apollo Athenaa (Apollo Athenaa Women's Cancer Centre) в Нью-Дели.

(L) Dr Jyoti Wadhwa, Lead, Medical and Precision Oncology, Apollo Athenaa Women’s Cancer Centre, with (M) Ms Maya, the 69-year-old cancer winner from Kazakhstan.

По прибытии в Индию в ходе медицинского обследования было выявлено, что заболевание затронуло оба легких, плевру, лимфатические узлы и головной мозг. Семья столкнулась с возможностью неврологических осложнений и предполагаемой необходимостью проведения агрессивного лечения, включая лучевую терапию головного мозга или инвазивные процедуры.

После биопсии опухолевая ткань пациентки подверглась комплексному геномному профилированию. Комплексное геномное профилирование тканевого образца выявило слияние EML4-ALK, аномалию генов с предсказуемым ответом на таргетную терапию. Вместо химиотерапии или лучевой терапии ей назначали таргетную терапию, заключающуюся в приеме одной таблетки перорально в день.

Благодаря отличной переносимости и хорошо управляемым биохимическим параметрам состояние здоровья г-жи Майи начало заметно улучшаться за нескольких недель терапии. Одышка значительно уменьшилась, и она начала восстанавливать свою энергию.

Последние сканограммы показывают отличный ответ на лечение во всех областях заболевания, включая головной мозг, достигнутый без лучевой терапии.

Говоря об этом случае, д-р Джоти Вадхва (Jyoti Wadhwa), руководитель отделения медицинской и прецизионной онкологии в женском онкологическом центре Apollo Athenaa (Apollo Athenaa Women's Cancer Centre), сказала: «История г-жи Майи является ярким примером того, как прецизионная онкология трансформирует лечение рака. Выявляя клинически значимые генетические изменения, мы можем предложить высокоэффективные, персонализированные методы лечения, которые резко снижают необходимость в агрессивных вмешательствах. Ее выздоровление, достигнутое с помощью одной таблетки в день, показывает, чего может добиться современная онкологическая помощь, которая является передовой с научной точки зрения, менее токсичной и заботящейся о пациенте».

Г-жа Майя сказала: «Я приехала в Дели со страхом в сердце. Но доктор Джоти Вадхва и команда Apollo Athenaa дали мне надежду, когда все казалось неопределенным. Я никогда не думала, что одна таблетка в день может вернуть мне мое дыхание, мои прогулки, мою силу. Я чувствую, что у меня снова есть жизнь».

