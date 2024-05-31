Мировая премьера: компания 8849 представляет доступный смартфон с проектором TANK 2 Prо

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 31 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания 8849, ведущий новатор в области надежных мобильных технологий, с гордостью представляет свой новейший шедевр – TANK 2 Pro. Сочетая высокую надежность с флагманскими функциями, TANK 2 Pro развивает традицию 8849 в области мобильных инноваций.

Инновационный DLP-проектор

Уникальной особенностью TANK 2 Pro является встроенный DLP-проектор с яркостью 100 люмен. Он позволяет превратить любую плоскую поверхность в большой экран, идеально подходящий для презентаций, вечерних кинопросмотров или игровых сеансов. Проектор обеспечивает четкое, яркое изображение с великолепным разрешением, что делает его универсальным инструментом как для работы, так и для отдыха.

Последняя версия Android 14

TANK 2 Pro работает на новейшей версии Android 14, предлагая повышенную безопасность, улучшенные эксплуатационные характеристики и более интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Расширенные средства контроля конфиденциальности и доступ к огромному количеству приложений в Google Play Store делает пользование устройством удобным и максимально персонализированным.

Мощная батарея и быстрая зарядка

TANK 2 Pro оснащен массивной батареей емкостью 23.800 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Благодаря этому телефон может работать в интенсивном режиме без частых подзарядок и быстро и эффективно восстанавливать свою работоспособность. Независимо от того, работают ли пользователи с проектором, используют навигацию с помощью GPS или запускают энергоемкие приложения, TANK 2 Pro отвечает любым запросам и потребностям.

Великолепное качество изображения

TANK 2 Pro оснащен потрясающим 6,79-дюймовым экраном с разрешением FHD + 120 Гц, обеспечивающим яркие цвета и исключительную четкость картинки. Это создает эффект живого изображения при просмотре видеороликов, участии в играх или перелистывании фотографий.

Отличные эксплуатационные характеристики и большой объем памяти

TANK 2 Pro оснащен процессором Helio G99 и имеет 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ дополнительного объема с возможностью расширения до 2 ТБ. Это обеспечивает бесперебойную работу и достаточно места для всех пользовательских приложений, фотографий и видео.

Глобальная предварительная продажа

Модели 8849 TANK 2 Pro и Unihertz Tank 2 Pro будут доступны на AliExpress с 31 мая по тихоокеанскому времени. За дополнительной информацией о последних новостях и рекламных акциях обращайтесь на официальный веб-сайт компании 8849 или подпишитесь на 8849 в социальных сетях.

О компании 8849

Компания 8849 занимается выпуском высококачественных и надежных телефонов для пользователей во всем мире. Верная своему кредо «защищать вас каждую минуту», компания 8849 предлагает надежные коммуникационные решения для любых, даже самых экстремальных условий. Модель TANK 2 Pro отражает непоколебимое стремление компании 8849 к качеству и безопасности.

Контактная информация

Электронная почта: [email protected]

Телефон: +86 18676755187

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=jloT2qoHP-I