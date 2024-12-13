Расширяем возможностей творчества: BingX запускает программу CreatorX

ВИЛЬНЮС, Литва, 13 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа, запускает свою программу CreatorX, инициативу, призванную расширить возможности создателей контента по всему миру. Цель этой программы — вдохновить людей, увлеченных блокчейном и криптовалютой, предлагая структурированные стимулы, усиленное воздействие и возможности для сотрудничества.

Empowering Creativity: BingX Launches the CreatorX Program

Программа BingX CreatorX рассчитана на широкий круг создателей контента: от инфлюенсеров и экспертов до начинающих энтузиастов социальных сетей. Она обеспечивает оптимизированный процесс участия, в котором создатели могут регистрироваться, отправлять контент и отслеживать свой прогресс. Создатели будут разделены на четыре уровня на основе производительности: Silver, Gold, Platinum и Diamond, каждый из которых имеет свои особые требования и индивидуальные награды. Последовательно высокие результаты на каждом этапе позволяют разблокировать более высокие поощрения, поскольку программа направлена на то, чтобы помочь создателям наращивать экспертные знания, расширять охват и устанавливать сильное присутствие.

Рост популярности технологий Web3 и блокчейна вызвал всплеск спроса на надежную информацию и образовательные ресурсы. Программа CreatorX использует глобальную мощь и опыт BingX для удовлетворения этого спроса, предоставляя создателям возможность создавать глубокий и увлекательный контент, который устраняет разрыв между технологией блокчейна и обычными пользователями для улучшения понимания Web3.

«Мы рады представить программу BingX CreatorX как платформу для создателей, позволяющую им демонстрировать свой талант и делиться блестящими идеями в криптосообществе», — сказала Вивьен Лин, директор по продуктам BingX. «Эта инициатива выходит за рамки всех границ, приглашая заявки со всего мира. Мы горячь приветствуем создателей по всему миру и готовы вознаградить тех, кто приносит аудитории надежность, вдохновение и понимание. Экосистема BingX также предоставит необходимую поддержку и ресурсы для успеха создателей, гарантируя, что они будут вознаграждены справедливо».

На первом этапе программы CreatorX участинки могут подать заявку и рассказать о своем уникальным опыте и ярких моментах использования BingX Futures. Способствуя аутентичному повествованию и обмену знаниями, инициатива стремится вызвать содержательные разговоры и вдохновить новую волну творчества и инноваций в развивающемся мире криптовалюты.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала официальным партнером криптовалютной биржи футбольного клуба «Челси», что ознаменовало захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2580610/BingX_Launches_CreatorX_Program_1200_675_without_texts_2x.jpg

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