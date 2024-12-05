Основные Моменты Отчета Bitget о Доказательствах Резервов за Ноябрь: Самый Высокий Рост в 2024 году

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 5 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , одна из ведущих мировых криптовалютных бирж, опубликовала ноябрьский отчет о доказательствах резервов (Proof-of-Reserves, PoR), демонстрирующий самый значительный рост активов на платформе в 2024 году. Этот результат подчеркивает приверженность Bitget прозрачности и стабильности, а также доверие, которое биржа завоевала у своих пользователей.

Ключевые показатели отчета:

Увеличение резервов: В ноябре резервы Bitget достигли нового рекорда, показывая значительный прирост активов. Это свидетельствует о растущей популярности платформы и её способности обеспечивать высокий уровень безопасности пользователей. Пропорция резервов: Отчет подтверждает, что резервы Bitget превышают 100% всех пользовательских средств, что означает полное покрытие обязательств. Такой подход гарантирует пользователям уверенность в защите их активов. Методология доказательства резервов: Bitget использует криптографический метод Merkle Tree для проверки резервов, что обеспечивает точность и подлинность данных. Это позволяет пользователям самостоятельно проверять наличие своих активов в общих резервах.

Рост популярности в 2024 году

Платформа отметила значительный приток новых пользователей и увеличение объема торгов, что стало результатом доверия к её подходу к безопасности и прозрачности. Кроме того, Bitget активно внедряет инновационные продукты и услуги, такие как листинг трендовых токенов и поддержка экосистемы Web3, что делает её одним из лидеров на рынке.

Комментарий от руководства Bitget

«Мы гордимся тем, что можем предложить нашим пользователям максимальную прозрачность и безопасность. Достижения ноября подчеркивают нашу приверженность этим ценностям. Мы будем продолжать работать над укреплением доверия и увеличением стабильности для всех участников экосистемы,» — отметила Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Долгосрочные планы

Bitget стремится и дальше усиливать контроль над безопасностью средств, регулярно публиковать отчеты PoR и поддерживать прозрачный диалог с пользователями. Этот подход подтверждает стремление платформы оставаться надежным партнером для трейдеров по всему миру.