Оценка Фонда защиты Bitget в мае 2024 г. превысила $464 млн

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 10 мая 2024 года /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, обновила оценку своего Фонда защиты на май 2024 года. С максимальной стоимостью в $465 млн 20 мая и среднемесячной оценкой в $425 млн, Bitget подтверждает свою приверженность укреплению безопасности пользователей и защите своих цифровых активов.

С августа 2022 года Фонд защиты является неотъемлемым элементом ориентированного на пользователя подхода Bitget и олицетворяет собой стремление платформы обеспечить безопасную торговую среду. В условиях нестабильности Фонд защиты служит страховкой от потенциальных угроз, обеспечивая защиту активов пользователей Bitget от неблагоприятных факторов.

В течение мая, под влиянием рыночных тенденций и оценки BTC, Фонд защиты Bitget поддерживал стабильную среднемесячную оценку в $425 млн, значительно превысив обязательства компании в размере $300 млн, взятые в октябре 2022 года. В этот период Bitget временно исключил USDT из фонда защиты, чтобы выделить больше средств на развитие экосистемы. Несмотря на эту корректировку, Фонд защиты сохранил свои запасы 6500 BTC, хранящиеся в трех отдельных кошельках, причем все адреса были открыто показаны для прозрачности.

Состояние Фонда защиты Bitget в мае 2024 г.:

Наибольший объем резервов: $465 млн (20 мая)

Наименьший объем резервов: $378 млн (1 мая)

Средний объем резервов: $425 млн

Используя модель самострахования, Фонд защиты Bitget работает независимо, что позволяет быстро и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Не завися от внешних факторов, фонд может оперативно перераспределять ресурсы для снижения рисков и защиты активов пользователей во время нестабильной рыночной ситуации или непредвиденных событий.

Грейси Чен, генеральный директор Bitget, отметила: «Безопасность — главный приоритет Bitget. Фонд защиты — это свидетельство нашей приверженности обеспечению безопасности цифровых активов пользователей. Поддерживая лучший в отрасли фонд защиты, гарантируя, что его стоимость превышает $300 млн, и настаивая на обнародовании адресов кошельков, мы обеспечиваем нашим пользователям спокойствие и безопасность при любых рыночных условиях. Мы по-прежнему привержены принципам прозрачности и безопасности, гарантируя, что наша платформа останется надежным лидером среди криптобирж».

Помимо надежной работы Фонда защиты, Bitget поддерживает свои стандарты прозрачности, предоставляя Подтверждение резервов и предлагая пользователям неограниченный доступ к полной информации о хранении фонда, включая общедоступные адреса кошельков. Неизменное стремление Bitget к прозрачности и безопасности укрепляет позиции компании как надежного лидера в индустрии криптовалют.

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О Bitget

Bitget основана в 2018 г. и является ведущей криптовалютной биржей и Web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet — это мультичейн-криптокошелек мирового уровня, который предлагает целый ряд комплексных Web3 решений и функций, включая функциональность кошелька, своп, маркетплейс NFT, браузер DApp и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL и многих других.

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