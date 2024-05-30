Эксклюзивное вознаграждение от Bybit с призовым фондом 6000 USDT за P2P-торговлю

Информация предоставлена

Bybit

30 мая, 2024, 17:23 GMT

ДУБАЙ, ОАЭ, 30 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж мира по объему торгов, рада объявить об эксклюзивных вознаграждениях за P2P-торговлю для избранных пользователей.

С сегодняшнего дня и до 10:00 UTC 6 июня 2024 года пользователи имеют возможность выиграть вознаграждение из общего призового фонда размером 6000 USDT, выполнив несколько быстрых действий.

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Bybit Offers Exclusive P2P Trading Rewards with A 6,000 USDT Prize Pool for Selected Users
Bybit Offers Exclusive P2P Trading Rewards with A 6,000 USDT Prize Pool for Selected Users

Количество призов ограничено, и они будут распределяться в порядке очередности регистрации. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы стать одним из первых 200 участников и получить свое вознаграждение. Дополнительную информацию можно найти на этом веб-сайте.

Bybit P2P предлагает удобный интерфейс как на мобильных, так и на веб-платформах, что делает обмен фиатных и криптопар удобным для пользователей. Благодаря более чем 570 способам оплаты и поддержке более 60 местных валют, а также простому трехэтапному процессу торговли, Bybit устанавливает новый стандарт эффективности и доступности в сфере криптовалютной торговли.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 30 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией о Bybit обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com 
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