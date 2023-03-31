Десятая годовщина компании DDPAI - десять лет технологии связи изображений

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 31 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- С внедрением интеллектуальных систем в автомобилях и быстрыми изменениями в сфере мобильности, компания DDPAI как первопроходец и меняющий правила игры нашего времени, взяла на себя инициативу по реформированию и реконструкции трех основных сфер, касающихся людей, транспортных средств и домов, устанавливая связи с технологиями изображения и внедряя инновации в интеллектуальную мобильность.

Ведущие отраслевые инновации благодаря расширению возможностей интеллектуальной мобильности

Компания DDPAI совместно разработала несколько решений в сфере автомобильной электроники и Интернета транспортных средств, помогая различным автомобильным группам и компаниям, работающим в сфере мобильности, модернизировать автомобильную электронику и область интеллектуальной мобильности, улучшая опыт вождения и повышая эксплуатационную эффективность. DDPAI также тесно сотрудничает с картографической индустрией для создания более интуитивно понятного навигационного процесса в режиме реального времени с использованием дополненной реальности.

Технология V2X с интеллектуальным сетевым терминалом транспортных средств

Используя технологию C-V2X от Huawei и других компаний, DDPAI оцифровывает информацию об автомобилях и дорогах, объединяя данные от облачных технологий, транспортных средств и дорог для создания первого в мире интеллектуального сетевого терминала транспортных средств.

Увеличение инвестиций в исследования и разработки для десятков миллионов пользователей

Компания каждый год инвестирует 10% от своих продаж в инновации, исследования и разработки, а также подала заявки на получение 166 патентов и охватила более 10 000 терминальных магазинов по всему миру. Ее продукция продается в более чем 120 странах и регионах, и общее количество конечных пользователей достигло 10 миллионов!

Взаимный выбор между DDPAI и пользователями

В последнее десятилетие DDPAI непрерывно разрабатывает ориентированную на пользователя концепцию при реформировании всей системы компании, и постоянно работает над улучшением пользовательского восприятия и качества услуг, тем самым привлекая большее число владельцев транспортных средств, которые уверены и желают пробовать что-то новое. Глубокое понимание руководством компании DDPAI потребностей и опыта пользователей приводит к взаимному выбору между DDPAI и пользователями.

Поиск новшеств в красивых изображениях

Запечатлев красоту и стремление к лучшему, независимо от того, что готовит жизнь, компания DDPAI связывает визуальное восприятие автомобиля/мобильное электронное оборудование с человеческими глазами с помощью научных и технологических инноваций, значительно расширяя радиус зрительного обзора людей. DDPAI также разработала социальную платформу для обмена информацией с видеорегистраторов в один клик, что делает эту функцию более удобной и увлекательной.

Благодаря десятилетнему опыту компания DDPAI будет формировать новую экологию с полной всесторонней взаимосвязью изображений между людьми, транспортными средствами и домами, а также предоставлять новые отраслевые решения с использованием инновационных технологий изображения для построения взаимосвязанного будущего!

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2044291/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2044292/image_2.jpg

SOURCE DDPAI