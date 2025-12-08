Погоня сквозь десятилетия! WePlay запускает новогоднее приключение вместе с «Ну, погоди!»

МОСКВА, 8 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Воспоминания о «Ну, погоди!» будоражат сердца миллионов! В конце 2025 года социальная платформа нового поколения WePlay запускает масштабную коллаборацию с культовым российским мультсериалом. Волк и Заяц, ставшие символами эпохи, вернутся в WePlay 18 декабря 2025 года. Русскоязычных пользователей ждёт волшебное новогоднее приключение под названием «Новогодняя тайна Феди».

Не просто ностальгия, а новый тренд:

История нескончаемых, но добродушных попыток Волка поймать находчивого Зайца стала частью памяти нескольких поколений. Даже в эпоху соцсетей этот мультфильм остаётся актуальным и популярным. WePlay выбирал его для новогодней коллаборации, делая ставку на универсальный юмор и чистую радость, что отражает миссию платформы: «Дарить молодым людям по всему миру радость и настоящих друзей».

Анонс события «Новогодняя тайна Феди»:

Коллаборация «Новогодняя тайна Феди» продлится с 18 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Что произойдёт, когда талисман WePlay, дружелюбный Федя, встретится с Волком, гоняющимся за Зайцем? Пользователи погрузятся в виртуальный мир WePlay, где юмор объединится с современными игровыми механиками.

В рамках приключений вас ждут четыре главных бонуса:

Ежедневные подарки за вход — заходите в WePlay каждый день и получайте эксклюзивные предметы коллаборации. Новые тематические подарки — появятся уникальные эффекты и анимации по мотивам «Ну, погоди!», чтобы удивлять друзей знаковыми сценами из мультфильма. Специальные предложения за пополнение — временные акции с возвратом средств позволят веселиться в праздники без ограничений. Официальный конкурс — пользователи могут принять участие в конкурсе, написав рассказ на тему «Ну, погоди!» и WePlay. Победители получат уникальные призы!

WePlay - место рождается радость:

Проект сингапурской компании WeJoy, стремящейся создать новое поколение социальной развлекательной платформы. Объединяя игры, голосовое общение и интерактив, WePlay переосмысливает, как молодёжь мира «играет вместе». Коллаборация с «Ну, погоди!» — важный шаг в стратегии WePlay по сотрудничеству с ведущими мировыми IP. Интегрируя культурные символы, платформа не только обогащает контент, но и стирает границы между странами, объединяя игроков через смех, ностальгию и общие эмоции.

