Фонд защиты Bitget в сентябре оставался выше первоначального обязательства в $300 млн на фоне рыночной волатильности

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 10 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3, опубликовала последние данные об оценке своего Фонда защиты за сентябрь 2024 года. Фонд, являющийся важным защитным механизмом для биржи и её пользователей, оставался устойчивым на протяжении последнего года, сохраняя стоимость значительно выше первоначального обязательства в $300 млн. На конец сентября стоимость фонда составила около $428,5 млн, что является одним из самых высоких показателей за последние месяцы.

Несмотря на колебания в финансовом секторе, крипторынок продолжает набирать уверенность, особенно благодаря устойчивой работе биткоина в течение месяца. Фонд защиты Bitget, который формируется в биткоинах и стейблкоинах, увеличился на фоне роста ВТС, что ещё больше укрепило его стоимость. 7 сентября фонд зафиксировал свою самую низкую оценку за месяц — $350,5 млн, когда цена биткоина упала до $53,923. Однако размер фонд быстро восстановил свою стоимость по мере того, как цены на биткоин вернулись к прежним показателям и начали рости, завершив месяц с внушительной оценкой в $428,6 млн.

Фонд защиты Bitget предназначен для обеспечения надёжного уровня защиты пользователей в случае непредвиденных рыночных потрясений или угроз безопасности. Постоянное увеличение стоимости фонда демонстрирует приверженность Bitget поддержанию стабильной и безопасной среды для своих глобальных пользователей, что соответствует прозрачной системе Proof-of-reserves и второму по величине фонду защиты в отрасли.

«Устойчивый рост оценки Фонда защиты, несмотря на рыночные колебания, показывает внимание Bitget к обеспечению безопасности пользователей и доверию. По мере того, как мы продолжаем наблюдать позитивную динамику в криптопространстве, Bitget остаётся приверженной предоставлению стабильной и надёжной платформы для нашего глобального сообщества, гарантируя, что интересы наших пользователей хорошо защищены», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

С учётом перспективного роста биткойна, Фонд защиты остаётся в отличной позиции для того, чтобы справляться с рыночными колебаниями. По мере того как индустрия криптовалют движется вперёд, Bitget остаётся верной обеспечению безопасной торговой платформы с акцентом на долгосрочную безопасность пользователей и управление рисками.

Для проверки Фонда защиты и его предыдущих оценок, пожалуйста, посетите сайт .

[email protected]